Nagy hatótávolságú csodafegyvert fejleszthettek az ukránok - Veszélyben az orosz hátország?

A Rjazani és az Engels 2-es légibázison bekövetkezett robbanásokat Kijev magára vállalta, azt azonban nem lehetett tudni, hogy pontosan milyen fegyvert vetettek be, tekintettel arra, hogy a nyugati államok nem szállítottak olyan eszközöket Ukrajnába, amelyek elérhették volna a határtól több száz kilométerre fekvő légitámaszpontokat, sőt, az Egyesült Államok azt is kijelentette, hogy az általuk Ukrajnába küldött HIMARS rakétaindítókban előzetesen blokkoltak minden olyan funkciót, amely a közepes hatótávolságú rakéták indítását lehetővé teszi.

Mind a nyugati, mind az orosz katonai szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy az ukránok a Szovjetunió által a hidegháború végén használt felderítő robotrepülőgépet, a TU-141-est alakíthatták át cirkálórakétává.

A TU-141-es hatótávolsága eléri az 1000 kilométert, így könnyen elképzelhető, hogy az ukrán fegyveresek GPS-t és robbanószert építettek az egyébként fegyvertelen drónba, és így indították útjára az orosz repülőterek felé.

DIY CRUISE MISSILES: On 5 DEC, Ukraine is believed to have used modified Soviet-era recon drones to attack he Engels-2 and Dyagilevo airbases in Russia. Tu-141s UAVs, fitted with updated GPS navigation systems and improvised warheads, flew 600 miles to hit these targets. pic.twitter.com/jkRfA8z6Xk