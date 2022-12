Csúnya baki: bemutatták a legújabb fejlesztésű orosz drónt, de a szemfüles bloggerek azonnal ízekre szedték

Míg Oroszország vezető szerepet tölt be a modern katonai technológiák terén, addig a számítógépes áramköröket, processzorokat, áramköri lapokat és chipeket tartalmazó elektronikai eszközök körében jelentős lemaradást halmozott fel a Nyugattal vagy Kínával szemben.

Oroszország vezető rakétagyártója, az Almaz-Antej november végén mutatta be

a Dobrinya elnevezésű quadrocoptert, és a hírek szerint az év végéig 1000 darab ilyen drón gyártását tervezi, 2023-ra pedig 8-10 ezer darab havi előállítása lesz a cél.

quadcopter made by Almaz Antay, which makes S300/400. 1,000 new drones will be complete this year, ten thousand and more next year. This is a version of the . About 90% of artillery targeting is done by such . #Dobrynya