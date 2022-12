Hatalmas bevásárlóközpont lobbant lángra Moszkva közelében – felvételek

A szerkezet egy része összeomlott, ami jelentősen megnehezíti a tűzzel küzdő katasztrófaelhárítók dolgát.

A Moszkvához közeli Himkiben található Mega bevásárlóközpont mintegy 7000 négyzetméteren ég.

Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A hatóságok szerint szándékos gyújtogatás okozhatta a tüzet

– írja a The Guardian.

shopping mall Mega Khimki. Over 10,000 m2 (2.5 acres) on fire. #Moscow

️ The moment of explosion in @Flash_news_ua