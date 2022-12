Ritka felvételeken tárul föl a világ legelzártabb országa – Ilyen Észak-Korea valódi arca

Észak-Koreába a koronavírus-járvány előtt korlátozott számban és nagyon szigorú körülmények között mehettek be turisták, 2020-ban azonban teljesen bezárkózott a világ legelzártabb országa, és legkorábban 2024-ben nyithatja meg kapuit a külföldi látogatók előtt. Addig is, aki szeretné látni, hogyan néz ki belülről az ország, marad a 2020-ig készült felvételek nézegetése. Cikkünkben olyan, a legnagyobb közösségi videómegosztón elérhető képsorokat gyűjtöttünk össze, amelyeket a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban járt turisták rögzítettek. Olyan amatőr és általában narráció nélküli felvételeket válogattunk ki, amelyek hosszú snittekben mutatják be az észak-koreai vidéket és városokat, többek között a 3,2 milliós fővárost, Phenjant.

Időutazás

Aki Észak-Koreában járt turisták amatőr filmfelvételeit nézi, kvázi időutazásban vehet részt. A videókat megtekintve mintha nem is a XXI. század húszas éveiben, hanem valamikor a XX. század közepén járnánk. Az országutakon személyautókat alig látni, a városokban is inkább csak gyalogosakat, bicikliseket, tömegközlekedési eszközöket és taxikat, és bár vannak közlekedési lámpák, az alacsony forgalmat sok helyen még mindig rendőrök irányítják bottal és síppal.

A nagyvárosokban járva nyoma sincs reklámplakátoknak, fényreklámoknak, annál több propagandaplakát látható viszont, és szinte mindenhol feltűnik a két, már halott „kedves vezető”, az államalapító Kim Ir Szen, illetve fia, Kim Dzsongil páros arcképe.

A fővárost, Phenjant nehéz úgy lefilmezni, hogy ne látszódjon a neofuturista stílusban épült, vagy inkább épülő, egy piramist és egy rakétaformát ötvöző, 105 emeletes Rjugjong Hotel, amelyet 1987-ben kezdtek el építeni, de a mai napig nem fejezték be teljesen. Igaz, amíg nincs idegenforgalom, addig sok értelme nincs is az építkezés folytatásának. A Rjugjong Hotel mindenesetre így is Észak-Korea legmagasabb épülete, a kommunista diktatúra önmutogató pazarlásának szimbóluma.

Amatőr videók mutatják meg az igazi Észak-Koreát

Kezdjük egy rövid felvétellel Phenjan belvárosából. A 2017-ben készült, 2 és fél perces videóban egy közlekedési csomópontot látunk, a kamera a járdán haladó gyalogosokat pásztázza, de néhány másodperc erejéig láthatjuk a forgalmat bottal és sípszóval irányító rendőrnőt is. Nem így képzelnénk el egy 3,2 milliós nagyváros forgalmát: a széles sugárutakon autók csak mutatóban láthatók, azok egy jelentős része is taxi. Kijelölt gyalogátkelőhely viszont nincsen, így a gyalogosoknak lopva, két autó között kell átmenniük az úton. Van viszont kijelölt biciklisáv.

A következő egy szintén 2017-es felvétel bizonyos Tor Anders Johansen YouTube-csatornájáról, aki autóval járta be Phenjant. A videó elején az angol nyelvű The Pyongyang Times két oldalát láthatjuk, amelyből megtudhatjuk, hogy dél-koreai kémek állnak bíróságok előtt, illetve hogy az Egyesült Államok volt az, amely háborút indított Észak-Korea ellen. A 4 perces videóban, amelyben a főváros sok helyszínét láthatjuk, a kommunista vezető, Kim Dzsongun által 2012-ben alapított észak-koreai lányzenekar, az „észak-koreai Spice Girlsnek” is nevezett Moranbong Band Marching and Marching című instrumentális dala hallható, amellyel a felvétel leginkább a Dallas című sorozat főcímzenéjére emlékeztet.

Sok turista Kínából vonattal ment Észak-Koreába, azon belül Phenjanba. A következő, 20 perces felvétel egy 2019-es utazást örökít meg a kínai határtól Phenjanig. Nagyrészt az észak-koreai vidéket láthatjuk, az elárasztott rizsföldeket és az azon dolgozó munkásokat, majd a videó utolsó öt percében megérkezünk a fővárosba, ahol a turistabuszról nézhetjük meg a látnivalókat.

A következő, 47 perces felvételen az ellenkező irányba haladunk, a phenjani vasútállomásról a kínai határvárosba, Dandongba. A videót 2020 januárjában készítette egy orosz turista, tehát az utolsó felvételek egyike lehet még a Covid miatti lezárások előtt. Téli tájat látunk hófoltokkal és a befagyott tavakon, folyókon mászkáló emberekkel. A felvétel készítője végigjár több vasúti kocsit is, láthatjuk az étkezőkocsit, ahol egy fiatal észak-koreai, angolul is beszélő pincérnőnél akár egy üveg Heinekent is lehet vásárolni. A videó végén a vonat átkel a Jalu nevű határfolyón; a képsor a lenyugvó nap fényében mutatja az imperialista Japán által 1911-ben épített, majd a koreai háborúban, 1950-ben az amerikai légierő által félig lebombázott vasúti hidat, amelynek a koreai oldalon csak a pillérei állnak, a kínai oldalon viszont megmaradt az építmény. Dandong sziluettjével és a vöröslő nappal a háttérben lenyűgöző látvány.

A következő videón egy 2019-es utazás látható, ezúttal vonatút helyett egy buszút. A helyszín Észak-Korea legdélibb, Dél-Koreával határos része. A buszból készült folyamatos felvételeket néhány rögzített kameraállásból készült rövid felvétel szakítja meg, például a két Korea közötti demilitarizált övezetről készült képsor. A csaknem fél órás videón két várost is láthatunk, az egyik a határváros, Keszong, ahonnan mindössze pár tíz kilométerre található a dél-koreai főváros, Szöul. A másik város Szarivon, amely nekünk, magyaroknak azért érdekes, mert itt van a Rákosi Mátyás Magyar Kórház, amelyet 1950-ben, a koreai háború idején magyar orvosok alapítottak hadikórházként a baráti Korea megsegítésére, és egészen 1957-ig szolgálatot teljesítettek ott magyar orvosok és ápolók. Az intézmény állítólag mind a mai napig a magyar kommunista vezér nevét viseli. Mindkét városban és az országúton is feltűnően kevés a személyautó, inkább csak buszokat és teherautókat láthatunk. Heszong városában egy pillanatra megleshetjük, hogy egy ház lakói a kerti kútból húznak vizet. 2019-ben.

Hogy milyen mértékű a szegénység és a nyomor a vidéki Észak-Koreában, azt jól mutatja a következő felvétel, amely a narráció szerint 2020 nyarán készült, láthatóan titokban. A videó a fiatal, jelenleg Amerikában élő észak-koreai aktivista, a családjával az országból 2007-ben elmenekült Yeonmi Park YouTube-csatornáján látható. Az ország északi részén található Hjeszanban készült a felvétel, amely Yeonmi Park szerint az ország egyik leggazdagabb városa, mégis XVI. századi körülmények között élnek ott az emberek. (Az aktivista ebben a városban született és nőtt föl.) Az 5 perces videó magáért beszél.

