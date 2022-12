Trump kikelt magából, az orosz politikai elit ujjong a Washington és Moszkva közötti fogolycsere miatt

A fogolycsere révén az amerikai kosárlabdázónő, Brittney Griner, akit kábítószer-birtoklásért 9 év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban, visszatérhetett hazájába.

Grinerért cserébe a „Halál kereskedőjeként” ismert Viktor Bout orosz fegyverkereskedőt adta Washington, aki 25 éves börtönbüntetését töltötte az Egyesült Államokban.

Viktor Bout volt az 1990-es évek és korai 2000-es évek egyik leginkább nemzetközileg aktív fegyverkereskedője: számos konfliktusban a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában az általa szállított fegyvereket használták különféle gerillamozgalmak és terrorszervezetek.

A fegyverkereskedőt terrorizmus, illegális fegyverkereskedelem és amerikai állampolgárok meggyilkolásában való segédkezés vádjával találták bűnösnek az amerikai hatóságok.

Griner és Bout bűnei távolról sem összehasonlíthatók, az Egyesült Államok meglehetősen egyenlőtlen cserébe ment bele.

A Kremlből vezérelt orosz állami média rögtön le is csapott az esetre, Putyin győzelmeként értékelve azt.

Ez Amerika kapitulációja

– mondta Marija Butina orosz parlamenti képviselő az egyik állami televíziónak, amikor a fegyverkereskedőt szállító gép landolt a moszkvai Vnukovo reptéren csütörtökön. Hozzátette: Amerika beismerte vereségét.

Viktor Bout kiszabadulását üdvözölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium erős kijelentéseiről ismert szóvivője, illetve Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport magánhadsereg vezetője is.

Az amerikai republikánusok támadták Joe Bident és kormányzatát a szerintük előnytelen csere miatt.

Donald Trump volt amerikai elnök viszont saját közösségi felületén azt írta:

Micsoda „ostoba” és hazafiatlan szégyen az USA számára!!!

Trump értetlenségét fejezte ki, hogy a fogolycserének miért nem volt részese Paul Whelan kémkedéssel vádolt korábbi amerikai tengerészgyalogos is, aki 16 éves börtönbüntetését tölti Oroszországban.

Margarita Simonjan, az államilag finanszírozott RT (Russia Today) főszerkesztője szerint a csere azt mutatja, hogy Oroszország „végül győzni fog”, mert Washington úgy döntött, hogy egy elítélt amerikai kémet börtönben hagy Oroszországban.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő közben azt mondta, a fogolycsere nem jelenti az orosz–amerikai kapcsolatok javulását.

A kétoldalú kapcsolatok továbbra is siralmas állapotban vannak – jelentette ki Peszkov.

Russian state media video, verified by The New York Times, shows the prisoner exchange of Brittney Griner and Viktor Bout, the convicted Russian arms dealer known as the Merchant of Death, at an airport in the United Arab Emirates. https://t.co/sw6OPSRgrI