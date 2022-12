Rohamosan terjed a csecsemőket és kisgyerekeket támadó veszélyes vírus

Főként csecsemőket és kisgyerekeket támad meg súlyosan az a légúti vírus, amely rohamosan terjed Európa több országában. A német kórházakban szükségállapotot hirdettek, a helyzet drámai: a 110 működő gyermekklinikából 43-ban nincs már szabad hely a normál osztályokon, az intenzív részlegek ágyainak mintegy 40 százalékára pedig szakképzett munkaerő-hiányában nem tudnak felvenni betegeket – számolt be a Deutsche Welle riportja alapján a hvg.hu . A Covid után Magyarországon is megugrott az RSV-vírusos gyerekek száma, de ilyen szintű járványról egyelőre nincs szó – tették hozzá.

Veszélyben a csecsemők és a kisgyerekek

A decemberi hetekben tombolnak a megfázásos vírusok Németországban. Az országos egészségügyi intézet, a Robert Koch-Institut adatai szerint jelenleg majdnem minden tizedik Németországban élő szenved valamilyen légzőszervi betegségben: ez kilencmillió embert jelent. A vírusok leggyorsabban az öt és tizennégy év közöttiek körében terjednek.

Az RSV (respiratory syncitial virus) különösen veszélyes a gyermekekre, köztük is leginkább a csecsemőkre.

A légutakat támadja, és súlyos, akár mesterséges lélegeztetést is igénylő esetekhez vezethet.

Hogy az RSV-vírus ilyen erővel tombol most Németországban, annak sok köze van a koronavírus-járványhoz. A kötelező maszkhasználat és az egyéb korlátozások miatt a kisgyerekek és a csecsemők ritkán fertőződtek meg a vírussal, a lazításokat követően sokuk először találkozik az RSV-vel. Mindez most súlyos terhet ró a német egészségügyi rendszerre, amely az intézmények krónikus túlterheltsége miatt már eddig is teljesítőképessége határán mozgott.

Gyermekek halhatnak meg, mert nem tudjuk ellátni őket

– értékelte a németországi helyzetet a hannoveri orvosi egyetem gyermekintenzív terápiás főorvosa, Michael Sasse.

A Deutsche Welle riportja szerint egy csecsemő, akit újraélesztettek, és az intenzív osztályra vittek, egy hároméves gyerektől vette el a helyet, aki harmadik napja vár egy üres ágyra a sürgős szívműtétje miatt. Egy másik ágyon pedig egy kiskorú volt, akit éjszaka szállítottak át Hannoverből 150 kilométerre Magdeburgba, mert minden ágy tele van, és a 21 környékbeli klinikán nem volt hely.

És van még több száz gyerek, akik éjszakájukat zihálva a sürgősségin töltik, és aztán mégis hazaküldik őket, mert nincs hely. Vagy jobb esetben normál kórtermekbe kerülnek, holott intenzívterápiás ágyon lenne a helyük.

A berlini Charité kórház gyermekorvosa, Mehrak Yoosefit szerint is lesújtó a helyzet:

Jelenleg az ország minden gyermekorvosi ügyelete éjjel-nappal üzemel. A kapacitásaink elfogytak, nem tudunk mindenkit ellátni. Meg kell próbálnunk elérni, hogy egyetlen gyermek se haljon meg ebben a drámai időszakban.

Nincs elég szabad ágy, pedig szóltak, hogy baj lesz

A gyerekek egy részét azért nem vehetjük fel, mert nincs elég intenzívterápiás ágyunk. Olyan betegekről van szó, akiknek légzészavaraik vannak, és szükségük lenne légzéstámogatásra, de a gépek, melyek a véroxigén-telítettséget mérik, mind foglaltak. Emiatt a gyerekeket gyorsabban vagyunk kénytelenek hazaküldeni, illetve az intenzív osztályról áthelyezni a normál osztályokra

– számolt be Mehrak Yoosefi.

Egyszerűen híján vagyunk a szakképzett munkaerőnek, ezért nem tudjuk működtetni az összes rendelkezésre álló ágyat

– magyarázta a helyzetet Jörg Dötsch, aki elmondta, hogy a felnőttellátáshoz hasonlóan a gyermekklinikákon is sok ápoló mondott fel a koronavírus-járvány alatt és után. Miközben korábban 30 vagy 40 évet is eltöltöttek ápolók a szakmában, manapság nyolc-kilenc év után felhagynak ezzel a hivatással.

Mehrak Yoosefi egyébként már ez év januárjában megkereste a felelős politikusokat egy fővárosi gyermekorvosokból álló egyesülés, az „Initiative Berliner Kinderkliniken” („Berlini Gyermekklinikák Kezdeményezése”) nevében. Figyelmeztetése válasz nélkül maradt. Másodszor szeptemberben írtak Berlin egészségügyi szenátorának, a zöldpárti Ulrike Goténak, valamint a Scholz-kormány szociáldemokrata egészségügyi miniszterének, Karl Lauterbachnak.

Megjósoltuk ezt a hullámot. Most persze nagy a megdöbbenés, hogy a helyzet még annál is rosszabb, amit gondoltunk

– írták.

Megkésett reakció, problémás átcsoportosítás

A politika későn reagált, főként ahhoz képest, hogy mit hozott az idei tél. A Bundestag a kórházakról szóló törvénycsomagjában több pénzt – 2023-ban és 2024-ben évi 300 millió euróval többet – juttat a gyermekklinikáknak. Plusz további 120 millió eurót a szülészeti osztályoknak. Ugyanakkor Yoosefit felháborítja Karl Lauterbach egészségügyi miniszter azon javaslata, amely szerint a gyermekklinikák jelenlegi válsághelyzetét más kórházi osztályokról történő személyzet-átcsoportosítással kellene megoldani.

Papíron természetesen lehetséges, hogy dolgozókat áthelyezünk innen oda. De honnan jönnének ezek az emberek? Ott sincs felesleges személyzet, amelyet egyszerűen szétoszthatnának jobbra vagy balra. A gyermekgyógyászat is máshogy működik, mint a felnőtt. Sok egészségügyi dolgozó, aki a felnőttellátásban dolgozik, nem is érzi magát felkészültnek ehhez

– vezette le a problémát.

Jó hír viszont, hogy hamarosan fontos reform jöhet az intézmények finanszírozásában.

Németországban 2004 óta a kórház által nyújtott szolgáltatásokat a felállított diagnózis alapján fizetik ki az intézményeknek, nem pedig az alapján, hogy ténylegesen mennyi emberi erőforrást és munkaidőt követel meg az eset. Míg felnőtteknél egy tűszúrás legfeljebb néhány percig tart, addig kisgyermekeknél akár fél órát is igénybe vehet a vérvétel, valamint a szülők felvilágosítása.

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter nemrég bejelentette, hogy a jövőben változtathatnak a gyakorlaton, az esetekért járó átalány rendszerének – amelyet az élelmiszerdiszkontok „olcsó és sok” kereskedelmi filozófiájához hasonlított a miniszter – egyszer és mindenkorra véget kell vetni.

A gyermekgyógyászatot mihamarabb ki kell emelni az átalánydíjas rendszerből, és más finanszírozási módot kell találni helyette

– üdvözölte a reformígéretet Yoosefi.

Címlapkép forrása: Getty Images