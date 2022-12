Szivárognak a felvételek: munkában a HIMARS rakétarendszerek, brutális csapást mértek az oroszokra

Ukrajna a hétvége folyamán több orosz katonai laktanyára is csapás mért, a beszámolók szerint az ukrán HIMARS rakétarendszerek az orosz Wagner zsoldoshadsereg bázisait és krími katonai repülőtereket vettek célba.

Szemtanúk beszámolója szerint legalább 10 robbanás hallatszott szombat éjszaka Melitopolban, bár ezek egy része valószínűleg orosz légvédelmi rendszerekből származhatott. A Twitteren közzétett videofelvételek állítása szerint egy korábbi szállodakomplexumot ért találat. A feltételezések szerint a luxusüdülőt az orosz Wagner zsoldoshadsereg használta.

Footage from a restaurant and hospital in Melitopol that was effectively destroyed by HIMARS strike last night. Unclear whether the man says that the missile was intercepted (it didn't help anyway). pic.twitter.com/pNmU2l49hB — Dmitri (@wartranslated) December 11, 2022

Last night Ukrainian Armed Forces hit barracks of Russian soldiers in occupied Melitopol, southeastern UkraineAround 200 Russian troops were killed and wounded by a high-precision strike, according to Ivan Fedorov, Mayor of Melitopol. https://t.co/GHOf4xuXGr — Euromaidan (Press) December 11, 2022

A légvédelmi rendszerek két rakétát megsemmisítettek, négy elérte célját

- közölte Jevgenyij Balicskij, a Zaporizzsjai régió orosz kormányzója szerint. Az orosz tisztviselő állítása szerint egy üdülőközpontot ért találat, az ukrán fél becslései szerint az áldozatok száma meghaladja a 200 főt. Egyes feltételezések szerint a szálloda magas rangú Wagner-tiszteknek volt fenntartva, de ezt az állítást egyik fél részéről sem erősítették meg.

First day video of the destroyed Russian base in Melitopol. #Ukraine — Tendar (@Tendar) December 11, 2022

Nem csak Melitopolt érte ukrán rakétatámadás a hétvége folyamán, robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetről, köztük Szevasztopolból és Szimferopolból is.

Simferopol, first footage of the alleged explosion(s). Waiting for something better to be fair. pic.twitter.com/gABeU3BtLX — NOËL () December 10, 2022

Szerhij Hajdaj, az oroszok által megszállt luhanszki régió egykori kormányzója elmondta, hogy Ukrajna szombaton csapást mért egy Kadijivkában található szállodára, amely a feltételezések szerint hasonlóan egy Wagner-bázisnak adott otthont. Az egykori ukrán kormányzó állítása szerint az ott tartózkodók legalább 50 százaléka életét vesztette.

Russian Wagner PMC base in occupied Ukrainian city of Kadiivka in the Luhansk region was hit by the Ukrainian Army with HIMARS strikes. pic.twitter.com/KRDG358O80 — Clash (Report) December 11, 2022

Címlapkép forrása: Getty Images