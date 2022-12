Friss térképek bizonyítják: Bahmut tényleg a XXI. század Passchendaele-je

Az orosz haderő jelenleg azon dolgozik, hogy bekerítse, majd elfoglalja a donyeci Bahmut városát. A város irányába történő orosz előretörés nyáron kezdődött, de az egykor 70 ezer lakosú várost máig nem sikerült elfoglalnia az orosz csapatoknak.

A településért zajló küzdelemben a katonák sártengerben, bőrig ázva, elárasztott lövészárkokban harcolnak egymással. A veszteségekről hivatalos és pontos információk nincsenek, de becslések szerint mindkét oldalon nagyon magasak. A harctéri körülmények miatt egyre többen emlegetik a helyszínt „modern Passchendaele”-ként.

Bakhmut is literally the Passchendaele of the XXI Century.photos source: https://t.co/yyEL3MWB71