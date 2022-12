Amerika kész segíteni a Koszovó és Szerbia közti nézeteltérések rendezésében

Washington tudomásul vette és megértette Szerbia álláspontját a Koszovóval fennálló vitában, és készen áll további erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy megoldás szülessen rá - közölte Gabriel Escobar, az Egyesült Államok nyugat-balkáni különmegbízottja szerdán Belgrádban az Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel tartott találkozó során.

A belgrádi külügyi közlemény szerint a szerb diplomácia vezetője felhívta a washingtoni megbízott figyelmét arra, hogy Pristina kilenc év alatt sem teljesítette azokat a vállalásokat, amelyek a brüsszeli megállapodásban szerepelnek, különös tekintettel a koszovói szerb önkormányzatok közösségének a megalakítására.

Gabriel Escobar a szerb miniszterelnökkel is találkozott. Ana Brnabic kabinetjének közleménye szerint ott is a koszovói helyzet, illetve a kiújult feszültségek álltak a középpontban. Brnabic aggodalmának adott hangot a koszovói szerbek helyzete miatt, szerinte teljesen elfogadhatatlan, hogy a koszovói rendőrség bármilyen bizonyíték nélkül tartóztatott le szerbeket.

A szerb miniszterelnök azt is közölte, hogy Belgrád készen áll folytatni a párbeszédet Pristinával, azonban az eddig aláírt megállapodásokat tiszteletben kell tartania a másik félnek is. Brnabic szerint az egész térség békéjéhez és stabilitásához is jelentősen hozzájárulna, ha teljesülnének a megállapodások.

Gabriel Escobar és Miroslav Lajcak, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottja Belgrádban Aleksandar Vucic államfővel is találkozott. A megbeszélést követően Lajcak a Twitteren tette közzé, hogy nyílt és őszinte beszélgetést folytatott a szerb államfővel egy olyan politikai megoldásról, amely csillapítaná a feszültséget Koszovóban, és lehetővé tenné az öt napja felállított barikádok lebontását. "Ő (a szerb elnök) látja a helyzet komolyságát" - írta a megbízott.

Aleksandar Vucic Instagram-bejegyzésében is csak annyit közölt a találkozóról, hogy őszinte és korrekt beszélgetést folytatott a két különmegbízottal.

Koszovó északi részén hónapok óta robbanásközeli a helyzet. A helyi szerbek barikádállítással és a Koszovó és Szerbia közötti határátkelőkre vezető utak elzárásával tiltakoznak azellen, hogy a koszovói rendőrség letartóztatott egy egykori koszovói szerb rendőrt, aki állításuk szerint terrortámadást tervezett a választási bizottság épületei ellen.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. Koszovó északi részén, tömbben mintegy ötvenezer szerb él, és körülbelül ötvenezren laknak az ország más részein is, szórványban.