Egyetlen videó, amely kiválóan megmutatja, miért nem tudnak most sem az oroszok, sem az ukránok rendesen támadni

Már az Ukrajna ellen indult, február 24-ei orosz invázió korai szakaszában gondot okozott a támadóműveletek során az országot ellepő téli sár, most késő ősszel pedig az amerikai járművek akadtak el tömegesen a változékony időjárás miatt.

Nemrég egy egészen elképesztő videó került fel az internetre, melyen az látható, hogy egy ukrán MT-LB próbál átkelni - láthatólag valamennyire sikeresen -, a térdig érő sártengeren.

For those who wonder why Ukraine is not on the offensive. pic.twitter.com/MhMCNfbngP