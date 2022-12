Értékes hadizsákmányt szereztek az oroszok – Ennek Washingtonban nagyon nem fognak örülni

Az Egyesült Államok eddig összesen 6 darab, AeroVironment RQ-20 Puma felderítődrónt adományozott Ukrajnának. A drónok egy időben, idén tavasszal érkeztek meg a cég Switchblade típusú kamikaze-drónjaival Ukrajna területére. Ukrán források egy ilyen drón árát 250 ezer dollárra, azaz közel 100 millió forintra teszik.

Orosz források arról keringetnek egy frissnek tűnő videót, hogy egy ilyen drón látható sérülések nélküli állapotban orosz kézre jutott. Azt nem tudni, hogy az eszköz mennyire működőképes, sem azt, hogy került a földre – az orosz légvédelem munkája vagy műszaki, esetleg kezelői hiba állt a háttérben. Mindenesetre, műszaki szempontból biztos értékes zsákmánynak számít az eszköz, ami az orosz mérnökök számára is értékes tanulságokat rejthet.

A Russian trophy- UAV RQ 20 Puma, made in the USA, price 250 thousand dollars per unit. In total, six of them were donated to Ukraine Source: https://t.co/r4sAfOeAjK