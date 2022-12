Nemcsak két futballcsapat, két világ is összecsap ma a világbajnokságon – Geopolitikai játszmává emelték az elődöntőt az Atlasz oroszlánjai

A világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése minden bizonnyal a marokkói labdarúgó-válogatott, az Atlasz oroszlánjainak a szereplése. Az sokszor szóba került velük kapcsolatban, hogy ők az első afrikai ország a legjobb négy között, azonban az már kisebb hangsúlyt kap, hogy ők a legtovább jutó válogatott az arab világból is. Az arab világ földrajzilag megoszlik Ázsia és Afrika között, így mindkét federációból érkezhetnek négyévente a legnagyobb labdarúgó eseményre. Sok különbség van a szóban forgó országok között, azonban két dolog bizonyosan összeköti őket: a palesztin ügy, és hogy most szerepel a régió messze a legjobban. Utóbbi szempontjából nem tűnik irreleváns kérdésnek, hogy földrajzilag és éghajlati szempontól hol rendezik meg a világbajnokságot.

Marokkó, az arabok és berberek alapította nyugat-afrikai királyság az újkorban sikeresen kiűzte területéről a portugálokat és a spanyolokat, akik számos várost uraltak addig. A régiót az európaiaktól megtisztító királyság lett ezután nem sokkal az első ország a világon, amely elismerte az újonnan megalakuló Amerikai Egyesült Államokat.

Marokkó 1860-ban keveredett újbóli konfliktusba Spanyolországgal, majd az 1900-as évek elején Franciaországgal, amelynek következtében 1912-tól részben francia, részben spanyol protektorátus lett az ország területe. Azt leszámítva, hogy Ceuta és Melilla városai Spanyolországhoz tartoznak a mai napig, Marokkó 1957-ben nyerte el függetlenségét.

Az ország, azzal együtt, hogy itt él a világ berberjeinek a fele – mintegy 18-20 millióan a 36 milliós ország lakói közül – a Mauritániával együtt Északnyugat-Afrikától Irakig és Ománig tartó arab világ egy meghatározó országa. A 99%-ban muzulmán Marokkó egyszerre azon kevés arab ország egyike, amely elismeri Izrael államot, és részese a keleten egészen Indonéziáig tartó muszlim világnak is, és még az uralkodó is egészen Mohamed prófétától tudja származtatni a családját.

Érdemes mindezek tükrében vizsgálni az ország válogatottjának, becenevükön az Atlasz oroszlánjainak az idei világbajnoki szereplését. A gyarmatosítók elleni küzdelem narratívája elég jól megfigyelhető, miután a korábban Kongót gyarmatosító Belgium legyőzése után a sorsolás úgy hozta, hogy sorban Spanyolországgal, Portugáliával és Franciaországgal birkózhat meg a válogatott. Az ország területét korábban gyarmatosító európai hatalmak közül kettőt már legyőzött, de ahogy a 20. század történelmében, úgy a világbajnokságon is a legnagyobb és legnehezebb ellenfélnek Franciaország ígérkezik.

Korábbi arab országok vb szereplése

Volt már korábban más arab ország – azonban Ázsiából –, amely jó eredményeket tudott felmutatni a világbajnokságon. Ez a csapat nem volt más, mint Szaúd-Arábia válogatottja, amely most is nagy meglepetésre megverte a már döntős Argentínát. A szaúdi válogatott első fellépésén, az Egyesült Államokban tartott 1994-es világbajnokságon a csoportkörben azok után, hogy kikapott Hollandiától (2-1), legyőzte Belgiumot (1-0), és a mostani elődöntős Marokkót is (2-1). Ezzel az eredménnyel a legjobb 16 közé jutott, ahol a későbbi bronzérmes Svédországtól szenvedett csak vereséget (3-1).

Ezután a szaúdiak sorozatban a 1998-as, 2002-es és 2006-es világbajnokságon is részt vettek, ahol bár győzelmet nem szereztek, de Dél-Afrika (1998, 2-2) és Tunézia (2006, 2-2) ellen is döntetlent értek el. A 2010-es és 2014-es világbajnokságra ki sem jutottak, azonban 2018-ban Egyiptomot legyőzték (2-1) a csoportkörben.

Ázsiából az arab országok közül Kuvait (1982) Irak (1986), és az Egyesült Arab Emírségek (1990) válogatottja jutott ki korábban három egymást követő világbajnokságra. Közülük egyedül az a Kuvait szerzett pontot (1-1 Csehszlovákia ellen), amely 1976-ban döntős, 1980-ban házigazdaként bajnok, 1984-ben pedig bronzérmes volt az Ázsia Kupán, az ázsiai kontinensbajnokságon. Ezen túlmenően a kuvaiti labdarúgó-válogatott 1980-ban első, és egyben utolsó alkalommal kijutott az olimpiára is, ahol egy győzelem (3-1, Nigéria) és két döntetlen (1-1 Kolumbia, 0-0 Csehszlovákia) után a negyeddöntőben csak a házigazda Szovjetuniótól kaptak ki (1-2).

Az 1986-os iraki válogatott szintén egy aranygeneráció volt,

mivel 1982-ben aranyérmet nyertek az Ázsiai Játékokon, 1984-ben és 1985-ben is megnyerték az Arab-öböl Kupát, és aranyérmet nyertek az 1985-ös Pánarab Játékokon is. Ezen túlmenően kijutottak a 1980-as, 1984-es és 1988-as olimpiára is, ahol elsőre veretlenül (3-0 Costa Rica, 0-0 Finnország, 1-1 Jugoszlávia) elődöntősök voltak (0-4 Kelet-Németország), akárcsak Kuvait. 1984-ben egy döntetlent (1-1 Kanada), 1988-ban egy győzelmet (3-0 Guatemala) és egy döntetlent (2-2 Zambia) értek el.

A kulturálisan a régióhoz tartozó, azonban nem arab iráni válogatott azok után, hogy 1978-ban egyszer kijutott, 1998 óta szinte állandó (2002 és 2010 híján) résztvevője a világbajnokságoknak. A csoportkörből soha nem jutottak tovább, azonban az idei évet megelőzően 1998-ban (2-1 Egyesült Államok) és 2018-ban is szereztek egy győzelmet (1-0 Marokkó), utóbbi tornán döntetlent játszva Portugáliával is (1-1). A válogatott minden világbajnokságon (1978, 1-1 Skócia; 2006, 1-1 Angola; 2014, 0-0 Nigéria) szerzett legalább egy pontot.

A közel-keleti nem arab országok közül még Izraelt érdemes megemlíteni, aminek a válogatottja 1970-ben jutott ki a világbajnokságra, és két döntetlent ért el (1-1 Svédország, 0-0 Olaszország)

Afrika a világbajnokságokon

Egyiptom volt az első afrikai vb résztvevő 1934-ben, de egy mérkőzés után már mehettek is haza, miután 4-2-re kikaptak Magyarországtól Nápolyban. Az afrikai országok tüntetőleg nem vettek részt az 1966-os világbajnokság selejtezőiben, mivel nem járt fix hely a kontinensnek a 16 csapatos világbajnokságon. Akciójuk sikerrel járt, mivel 1970-ben már kaptak egy helyet és így Marokkó volt a következő afrikai ország, amely kijutott világbajnokságra, 1974-ben Zaire majd 1978-ban Tunézia követte az Atlasz oroszlánjait.

1978 óta mindig van észak-afrikai arab ország a világbajnokság résztvevő között, és 1986 óta (2018 kivételével) mindig van afrikai csapat a legjobb 16 között is.

A negyeddöntőbe az idei tornáig azonban csak három alkalommal jutott be afrikai csapat.

Mióta 1998-ban 32 csapatosra bővítették a világbajnokságot, és Afrika öt (2010-ban a házigazda Dél-Afrikával hat) csapatot delegál, Ázsia pedig négy fixet, illetve egy interkontinentális pótselejtezőn résztvevőt, az afrikai országok – 2018-as kettőt leszámítva – minden évben három győzelmet arattak eddig, az arab országok pedig 0-1-et – 2018-at leszámítva, amikor kettőt. Ha Iránt is hozzávesszük, ez a szám akkor sem emelkedett kettő fölé, csak 2018-ban.

Az afrikai és arab országok teljesítményét vizsgálva az 1998-as franciaországi világbajnokságon az afrikai csapatok 15 pontot szereztek (3/csapat) és egy közülük a 16 közé is bejutott, eközben a tornán három arab csapat vett részt, amelyek 6 pontot szereztek összesen (2/csapat).

A 2002-es dél-koreai és japán rendezésű világbajnokságon ugyanolyan eredményt értek el az afrikai csapatok, mint négy évvel korábban, azonban a 8 közé jutott ekkor Szenegál, ezúttal viszont csak kettő arab csapat volt, akik összesen 1 pontot szerztek (0,5/cs).

2006-ban Németországban rosszabbul szerepelt az öt afrikai csapat, összesen 12 pontot szerezve (2,4/csapat), az arab országok közül ismét ketten kerültek ki, ezúttal 2 pontot szerezve (1/cs).

Az első Afrikában rendezett világbajnokságon, Dél-Afrikában 2010-ben hat afrikai csapat vett részt a házigazdákkal, azonban így is csak 14 pontot sikerült szerezniük (2,3/cs), viszont a 8 közé jutó Ghána teljesítménye valamelyest árnyalta a teljesítményt. Az arabok ismét nem szerepeltek túl jól, egy csapat egy pontot szerzett (1/cs).

A 2014-es brazíliai világbajnokságon ismét átlagos teljesítményt nyújtottak az afrikai csapatok (12 pont, 2,4/cs), emellett az arab világ is csak egy csapatot delegált (4 pont, 4/cs), azonban ez a csapat Algéria volt, amely Nigéria mellett bejutott a legjobb 16 közé. Ez volt az első alkalom, hogy két afrikai csapat jutott túl a csoportkörön.

2018-ban az Oroszországban megrendezett világbajnokságon az afrikai csapatok nem teljesítettek túl jól a csoportkörben (9 pont, 1,8/cs), és egy továbbjutójuk sem volt így, ami példátlan eset 1986 óta. Mindeközben azonban rekordszámú, négy arab csapat vett részt a tornán, akik azonban az összesen megszerzett 7 pontjukkal (1,75/cs) szintén nem tudtak maradandót alkotni.

Az idei világbajnokság azonban kiugró eredményeket hozott mind Afrika, mind pedig az Arab világ számára.

Az afrikai csapatok a csoportkörben 24 pontot szereztek (4,8/cs), ami rekord – az eddigi legjobb eredmény 18 pont volt –, a házigazdával együtt ismét négy arab csapat jutott ki, akik azzal együtt, hogy Katar pontot sem szerzett, 14 pontot szereztek (3,5/cs, Katar nélkül 4,7/cs). A két továbbjutó afrikai csapat – Szenegál és Marokkó – rekordbeállítás, 2014-ben volt ilyen korábban, ahogy az egy továbbjutó arab csapat is. Ami ez után történt, már az íródó történelem, mivel Marokkó első afrikai és arab csapatként eljutott a legjobb négy közé.

Afrikai válogatott korábban még sosem szerzett 7 pontot egy világbajnokság csoportkörében, Marokkó a 21. században az első, összességében a második afrikai válogatott, amely csoportgyőztes lett egy vb-n – az első Nigéria volt 1998-ban.

Érdekes megfigyelni, hogy amint a világbajnokságot olyan éghajlaton rendezik meg, ami az arab és afrikai országokhoz közelebb áll, mennyivel jobban szerepelnek a csapataik.

Afrika rekordjain túlmenően az arab országok által megszerzett pontok kapcsán lehetne mondani, hogy csak a több résztvevőnek köszönhető, azonban mint a korábbi évekből látszik, csapatonként megszerzett pontokat tekintve is messze rekordokat értek el.

A palesztin ügy és a pánarabizmus

A marokkói válogatott szereplése azonban más aspektusból is kiemelkedik. Az első alkalommal muzulmán országban megrendezett labdarúgó világeseményen az palesztin ügy alapból számos alkalommal visszhangot kapott. Ezek közül kiemelkedik azonban, hogy

a marokkói válogatott mind a spanyolok, mind pedig a portugálok elleni győzelem után palesztin zászlóval ünnepelt a stadion gyepén.

A Közel-Keleten sokak szerint már lehet is tudni, ki a torna igazi nyertese: Palesztina.

Marokkó azon túlmenően, hogy folyamatosan megragadott minden alkalmat, hogy békés módon felhívja a figyelmet a palesztinokra, erősen képviselte az ország muzulmán kultúráját is. A játékosok Allahhoz foházkodtak, imádkoztak és a Koránt recitálták a mérkőzések kritikus pontjain.

Mindezekkel azonban nem csak a muzulmánok szimpátiáját nyerték el. A teljes arab világ hetek óta Marokkót élteti. A Nyugat-Szahara kapcsán Marokkóval szinte háborús ellenfél Algériától kezdve, Egyiptomon és Palesztinán át olyan mennyiségű ember szurkol az Atlasz oroszlánjainak, hogy Kairóban már nem maradt a szurkolók által nagyon kedvelt eladó marokkói zászló az árusoknál.

Hollandia és Belgium – Marokkó Európában

A marokkói válogatott szereplése azonban Európában más események kapcsán kerül sokszor elő. A Belgium elleni győzelem után összecsapások voltak a nagy belga városokban, a mai mérkőzés előtt külön előkészületek lesznek Hollandiában, a négy holland nagyváros egyikében sem közvetítik nyilvánosan a katari labdarúgó-világbajnokság szerdai Franciaország-Marokkó mérkőzését.

A marokkói diaszpóra nagy része Franciaországban található, ahol több mint egymillió harmadik generációs marokkói él. Nagy marokkói közösségek élnek továbbá Spanyolországban (mintegy 700 000 fő), Hollandiában (360 000) és Belgiumban (300 000) is.

Ismerősen hangzanak az országok a fentebbiek alapján, Hollandiát kivéve.

1965 és 1973 között százezer török és marokkói érkezett Hollandiába, 1974 és 1986 között pedig további 170 000. Az első érkezők vendégmunkások voltak, akiknek toborzását és befogadását egy 1969-ben aláírt kétoldalú szerződés szabályozta. Ez a bevándorlás olyan jelentős számú volt – és Belgiumot is érintette –, hogy Hollandiában a legtöbb nem európai származású külföldi marokkói és török (2,4 és 2,35%), megelőzve a korábbi holland gyarmatokról származókat is.

A mai este összecsap Katarban Franciaország és Marokkó, kérdés, hogy Párizsban és a többi francia és nyugati városokban is megtörténik-e ugyanez. Az mindenesetre garantálható, hogy Marokkó mellett az arab világ, Afrika és a palesztinok is nyertek már, a mai mérkőzés eredményétől függetlenül.

Címlapkép: Lars Baron/Getty Images