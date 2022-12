Egészen aggasztó a helyzet Európa puskaporos hordójánál – Nyakunkon egy újabb pusztító háború?

Egyik legsúlyosabb időszakát éli a koszovói válság, mióta a korábban Szerbiához tartozó tartomány 2008-ban kikiáltotta függetlenségét. A feszültség elsősorban Észak-Koszovóra jellemző, ahol szerb kisebbség él koncentráltan, akik továbbra is Belgrádot tekintik fővárosuknak, nem Pristinát. Egy hosszú hónapok óta húzódó ügy miatt több száz rendőr és más állami alkalmazott mondott föl Észak-Koszovóban, akiket délebbről jött albánokkal próbálnak pótolni. A mostani konfliktus kirobbanásához ez vezetett: szombaton a szerbek elbarikádozták a fő útvonalakat, lövések is dördültek. Vannak, akik attól tartanak, az ukrajnai mellett egy másik háború is kirobbanhat Európában, és a félelmet csak táplálja, hogy Oroszország is hagyományosan szereti érvényesíteni befolyását a Balkánon.

Rigómező, Koszovó

Koszovót, amelyet a középkorban Rigómezőnek neveztek, a szerbek nemzetük bölcsőjének tekintik, amelynek etnikai megoszlása a törökökkel szemben 1389-ben elveszített rigómezei csata után fokozatosan átalakult. Szerbia csak az 1912-es balkáni háború során szerezte vissza a területet az Oszmán Birodalomtól. A második világháború után Koszovó Szerbia régiójaként Jugoszlávia része lett, majd az 1974-es jugoszláv alkotmány széleskörű autonómiát adott az akkor már tartományi rangú régiónak. Az autonómiát aztán Slobodan Milošević jugoszláv elnök az erősödő szerb nacionalizmus jegyében az 1980-as évek végén lényegében felszámolta.

A Jugoszlávia felbomlását előidéző délszláv háború során 1998-ban törtek ki fegyveres összecsapások a szerb biztonsági erők és a Koszovó függetlenségéért küzdő Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) között. A szerb erők albán lakossággal szembeni brutális fellépésének a NATO légierejének 1999. márciusa és júniusa közötti, szerbiai célpontok elleni bombázásai vetettek véget. A 78 napos légi háborút követően Milošević visszavonta csapatait Koszovóból, illetve mintegy 200 ezer szerb is elhagyta a térséget.

1999-BEN AZ ENSZ FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN TÖBBNEMZETISÉGŰ NATO-ERŐK (KFOR-MISSZIÓ) ÉRKEZTEK KOSZOVÓBA, LÉTSZÁMUK JELENLEG KÖZEL 3800 FŐ.

A KFOR-misszión kívül 2008 vége óta az EU is működtet egy rendőri, igazságügyi missziót EULEX néven Koszovóban, amely a korábbi ENSZ-missziótól vette át a feladatokat, létszáma jelenleg több mint 400 fő.

Újvidék NATO-bombázása 1999. március 24-én. Ismeretlen szerző fotója. Forrás: Wikimedia Commons

A renitens tartomány 2008 februárjában kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától – ezt több mint 100 ENSZ-tagállam ismerte el azóta, köztük Magyarország is, fontos országok azonban továbbra is Szerbia részének tekintik Koszovót. Így a függetlenséget nem ismerte el az ENSZ BT állandó tagjai közül kettő, Oroszország és Kína. Moszkva a Belgráddal hosszú idők óta fennálló baráti viszony miatt nem hajlandó elismerni Koszovót (habár még ugyanabban az évben elismerte Grúzia két lázadó tartománya, Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét), Peking pedig elsősorban Tajvan miatt ellenez minden, egy ország területi integritását kikezdő folyamatot. Koszovó függetlenségét öt EU-tagállam sem ismerte el: Spanyolország a baszk és katalán, Görögország és Ciprus az észak-ciprusi török szeparatista törekvések, Románia és Szlovákia pedig alapvetően a magyar kisebbség miatt.

Koszovó mindeddig nem nyert felvételt az ENSZ-be, és Oroszország, valamint Kína ellenkezése miatt belátható időn belül vélhetően nem is fog. Az Európai Unióhoz való csatlakozási igényét a héten tervezi benyújtani Pristina, de az öt uniós tagállam ellenkezése miatt az EU-csatlakozásnak sincs realitása a belátható jövőben.

Koszovóban jelenleg mintegy 100 ezer szerb nemzetiségű él, közülük 50 ezres Koszovó Szerbiával határos északi részén, Észak-Koszovó négy járásában Észak-Mitrovica központtal. Az albán többség és a szerb kisebbség között azóta is folyamatosan feszült a helyzet, és időnként eszkalációk is vannak, de mindeddig igazán súlyos konfliktus nem tört ki – köszönhetően a NATO és az EU helyi egységeinek is, amelyeket mindkét fél elismer. Amennyiben tényleges fegyveres összecsapások alakulnának ki a helyi szerbek és az albánok között, akkor a koszovói rendőrség fellépése után az EU helyi rendőri missziójának kellene először közbe lépnie, és ha továbbra sem csitulna a helyzet, akkor végső megoldásként jöhetne szóba a NATO KFOR-missziójának bevetése.

Right now in Belgrade Rally in support of Serbs in Kosovo and Metohia. pic.twitter.com/4PJBXGTvhu — Based (Serbia) December 12, 2022

Rendszámtáblák miatt ugrott egymásnak a két nép

Az albánok és a szerbek között 2013-ban kezdődtek meg a kapcsolat normalizálását célzó tárgyalások, de 2018-ban meg is szakadtak, mert Koszovó 100 százalékos vámot vezetett be a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árukra. Az intézkedést később visszavonták.

Időközben felmerült viszont egy másik ügy, amely már jó ideje mérgezi Pristina és a koszovói szerbek, ezen keresztül pedig Pristina és Belgrád kapcsolatát. Lényege, hogy

a koszovói vezetés arra kötelezné a szerb rendszámú autóval közlekedő észak-koszovói szerbeket, hogy cseréljék le szerb rendszámtábláikat koszovóira.

A még mindig Belgrád fennhatóságát elismerő szerb kisebbség számára azonban ez elfogadhatatlan.

A viszony a napokban kiújult konfliktus előtt legutóbb július végén vált ismét feszültté, amikor Pristina úgy döntött, a szerbek számára kilépő és belépő dokumentumokat állítanak ki a koszovói határon, valamint a szerb rendszámtáblával rendelkezőknek a Koszovóba történő belépéskor ideiglenes koszovói táblát kell igényelniük. A mintegy 10 ezer járművezetőt érintő intézkedést azonban Koszovó – elsősorban az Egyesült Államok nyomására – folyamatosan halasztotta, közben finomította is. Végül november végén megállapodás született: Belgrád ígéretet tett arra, hogy nem ad ki több, koszovói területekre érvényes rendszámtáblát (a szerb rendszámok az autó tulajdonosának lakhelyét is jelzik), Pristina pedig a rendszámlák lecserélésének kötelezettségét határozatlan időre ejtette.

Erre azonban már túl későn került sor, a rendszámtábla-ügy miatt ugyanis novemberben

a szerb kisebbséghez tartozó rendőrök (mintegy hatszázan), bírák, ügyészek és más állami alkalmazottak százával mondtak fel.

A szerb nemzetiségű rendőrök felmondását követően Pristina albán rendőröket vezényelt Észak-Koszovóba, az önkormányzati tisztviselők felmondása miatt pedig időközi önkormányzati választásokat írt ki. Ez a két intézkedés azonban csak olaj volt a tűzre.

Az önkormányzati választásokat eredetileg december 18-ra írták ki. Az első nagyobb konfliktusok a voksolás előkészületei során törtek ki. December 6-án, kedden lövések és robbanások hallatszottak, amikor az országos választási bizottság tagjai a koszovói szerb kisebbség által lakott településekre látogattak. December 8-án, csütörtökön járőröző albán rendőröket támadtak meg, egyikük megsérült. Xhelal Svecla koszovói belügyminiszter Belgrádot vádolta meg észak-koszovói bűnözői csoportok támogatásával.

A konfliktus a múlt szombaton fajult el igazán, amikor észak-koszovói szerbek barikádokat emeltek, eltorlaszolva a két, Szerbiával közös határátkelő felé vezető utakat.

Lövöldözés is kitört a szerbek és a koszovói rendőrök között, de sérültekről vagy halottakról nem érkezett jelentés. Az úttorlaszok emelésének előzménye, hogy a koszovói hatóságok őrizetbe vettek egy szerb nemzetiségű exrendőrt, Dejan Pantićot, akit a december 6-i támadással és annak megszervezésével vádoltak. Aleksandar Vučić szerb elnök – aki nemrég „terrorista söpredéknek” nevezte Albin Kurti koszovói miniszterelnököt – is megnyilatkozott az ügyben, mondván, Pantić ártatlan.

Szerbia nem éppen a konfliktus csillapításában jeleskedett. A konfliktus elfajulásának napján Vučić bejelentette, Belgrád kérelmet fog küldeni a NATO KFOR-misszió parancsnokának, hogy bevethessék a szerb haderőt és a rendőrséget Koszovóban. Az ENSZ BT koszovói háborút lezáró határozata értelmében Szerbiának joga van mintegy 1000 főt számláló katonai, rendőri és vámügyi kontingens bevetésére Koszovó szerb többségű területein, igaz, ilyen kérvényre az 1999-es rendezés óta nem került sor.

The Special Forces of Kosovo have taken control of facilities at the artificial lake of the Gazivode hydroelectric power stationThey tore down Serbian flags and ejected a Serbian employee working thereThere has long been a border dispute between Kosovo & Serbia about the lake pic.twitter.com/BbFjxsw0SS — Visegrád (24) December 11, 2022

Gabriel Escobar, az Egyesült Államok nyugat-balkáni különmegbízottja szerdán egyértelművé tette, Washington határozottan ellenzi a szerb fegyveres erők visszatérését Koszovóba. Mivel a szerb kérésre a választ a KFOR parancsnokának kell megadnia, így a szerb erők bevetésére törvényesen nem kerülhet sor. Vučić szombati sajtótájékoztatóján el is mondta, hogy „nincsenek illúziói” a kérés elfogadásával kapcsolatban, így a bejelentés csak az érzelmek felkorbácsolására volt alkalmas.

Vjosa Osmani koszovói elnök igyekezett csillapítani a kedélyeket, és még aznap bejelentette, április 23-ára halasztják az időközi önkormányzati választásokat. Az egyre súlyosabbá váló konfliktusnak ez azonban nem parancsolt megálljt, sőt, szombat este villanógránáttal támadás érte az uniós EULEX-misszió egy páncélozott járművét is. Sérülés nem történt. Később a szerb elnök fölhívta a figyelmet, nem szabad, hogy a KFOR- és EULEX-erőket támadás érje. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn bejelentette, Brüsszel kész erősítést küldeni az EULEX-misszióba.

Az útzár azóta is tart. Bár Albin Kurti koszovói miniszterelnök arra kérte a KFOR-missziót, hogy távolítsák el a barikádokat, az amerikai különmegbízott, Gabriel Escobar szerdán azt mondta, ez nem a NATO-katonák feladata, hanem azoké, akik fölállították azokat. Miroslav Lajcak, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottja is azt közölte: a barikádokat politikai megállapodással, nem pedig buldózerekkel kell eltávolítani.

Escobar ugyanakkor Pristinával szemben is követelést fogalmazott meg,

a 2013-es megállapodás értelmében ugyanis Koszovónak meg kell alapítania a koszovói szerb önkormányzatok közösségét.

Kurti azt mondta, nem érdekli, mit írt alá az akkori koszovói kormányfő, ő nem tartja magát ahhoz. Az Egyesült Államok viszont – Escobar magyarázata szerint – a közösség megalakítását Koszovó nemzetközi jogi kötelezettségének tekinti.

A más napok óta tartó feszültségnek egyelőre nem látszik vége. A KFOR-misszió német kontingensének vezetője, Egon Frank a Die Weltnek azt nyilatkozta, fennáll a veszélye a biztonsági helyzet rövid időn belüli romlásának. Frank szerint a koszovói szerbeket szerbiai befolyásszerzés eszközeiként használják különböző szereplők.

Az ukrajnai háború árnyéka

Mióta Oroszország elindította invázióját Ukrajna ellen, a világ különösen is érzékennyé vált minden kirobbanó feszültségre. Bár Koszovóban időnként látványossá váltak a konfliktusok, ezek 2008 óta nem igazán vitték át a világ közvéleményének ingerküszöbét. Most azonban már csak azért is nagyobb figyelem hárul a térségre, mert

Moszkvának tradicionálisan fontos érdekei vannak a Balkánon, és hosszú idő óta jó a viszony Szerbia és Oroszország között.

Nincs még egy európai ország, ahol olyan népszerű lenne Vlagyimir Putyin és az orosz politika, mint Szerbiában.

A koszovói albánokban az ukrajnai háború rossz emlékeket ébresztett, hiszen az 1998–1999-es háborúnak 13 ezer koszovói áldozata volt, és a koszovói albánok tartanak attól, hogy Szerbia támadást intézhet ellenük, ahogy Oroszország intézett Ukrajna ellen. A szerb kormánypárt, a Szerb Haladó Párt egyik képviselője, Vladimir Đukanović nemrég azt tweetelte ki, hogy „Belgrád arra kényszerülhet, hogy megkezdje a Balkán nácitlanítását” – mint ismeretes, Moszkva egyik háborús célja Ukrajna „nácitlanítása” volt, akármit is jelentsen ez. A képviselő később bocsánatot kért, és törölte a bejegyzést.

The symbol of Russian aggression https://t.co/ffLMeQWp8r — Levent (Kemal) December 12, 2022

Szerbia ugyan uniós tagjelölt ország, de addig nincs esélye a tagságra, amíg meg nem oldódik a koszovói kérdés. Csakhogy a szerb nacionalizmus számára olyan fontos az egykori Rigómező, hogy egy szerb vezetés számára öngyilkossággal érne fel Koszovó függetlenségének elismerése. Mivel a szerb társadalom is érzékeli, hogy az EU nem nyitott a csatlakozásukra, Szerbia még jobban közeledik Oroszországhoz. Igaz, Vučić nem állt Putyin mellé az ukrajnai háborúban – még ha a szankciókhoz nem is csatlakozott –, már csak azért sem, hiszen Ukrajna területi integritásának csorbítása rossz példa az éppen a saját területi integritása miatt a koszovói függetlenség ellen érvelő Szerbia számára. Nem véletlen, hogy a szerb elnök határozottan kiemelte, nem fogják elismerni a négy ukrán megye Oroszországhoz csatolását.

Az orosz külügy mindenesetre fontosnak tartotta megszólalni a jelenlegi konfliktus kapcsán is.

Oroszország továbbra is segíteni fogja Szerbiát abban, hogy megvédje legitim nemzeti érdekeit Koszovóban az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 1244. számú határozata alapján, amely továbbra is maradéktalanul hatályos

– közölte Marija Zaharova külügyi szóvivő hétfőn a tárca honlapján. Ez az a bizonyos rendelet, amely lehetővé teszi szerb rendőrök és katonák küldését a szerbek lakta Észak-Koszovóba. E rendelet alkalmazását az Egyesült Államok különmegbízottja egyértelműen kizárta, abban azonban egyetértés van Washington és Moszkva között, hogy a koszovóiaknak teljesíteniük kell a szerb önkormányzatok közösségének létrehozására vonatkozó kötelezettségvállalásukat.

Persze Zaharova nem hagyta ki, hogy Amerikát és az EU-t ostorozza a konfliktus kiéleződése miatt, és egyértelműen az albánok ellen és a szerbek mellett foglaljon állást.

Ami Koszovót illeti, továbbra is segítünk Belgrádnak legitim nemzeti érdekei védelmében

– mondta a külügyi szóvivő. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő eközben kijelentette, a szerb elnök nem fordult Putyinhoz a koszovói feszültség csökkentése érdekében, de a két ország viszonya „baráti”.

Címlapkép: Nehéz-teherautókkal zárják le az utat szerbek az észak-koszovói falunál, Rudarénál 2022. december 11-én. MTI/AP/Visar Kryeziu