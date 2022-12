Videón a tragikus baleset: nagy bajba került egy méregdrága amerikai F-35-ös vadászgép

Balesetet szenvedett egy amerikai F-35B típusú vadászbombázó a texasi JRB Fort Worth légibázison. Egyelőre nem tudni, pontosan mi történt, a repülőgépet gyártó Lockheed Martin közleményben annyit árult el, hogy „tisztában vannak” az incidenssel, a pilóta katapultált és hogy a biztonság a legfontosabb tényező a szemükben.

Az incidensről készült videó alapján a vadászbombázó leszállás közben orra bukott, a pilóta pedig katapultált. Nem kizárt, hogy manőverezési hiba történt, ami abból fakadt, hogy az STOL-vadászgép túl nagy sebességgel érkezett a szárazföldre.

A pilóta állapotáról nincs egyelőre hír.

New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. #Breaking