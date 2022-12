Homályos célzásokat tett Medvegyev: legitim célpontok lehetnek a NATO-országok fegyveres erői?

Pénteki bejegyzésében Medvegyev listát tett közzé a legitimnek tekintett célpontokról. Ezek a következők:

minden ellenséges fegyveres csapat, minden ellenséges katonai és segédeszköz, bármilyen katonai infrastruktúra, valamint a katonai célokhoz hozzájáruló polgári infrastruktúra, a szembenálló ország katonai és politikai vezetése, más országok fegyveres erői, amelyek hivatalosan beléptek a háborúba, és szövetségesek az ellenséges állammal.

Az 5-ös pont kapcsán Medvegyev föltette a kérdést:

a NATO hibrid hadviselése, az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások tekinthetők-e Oroszország elleni támadásnak, és ennek megfelelően legitim célpontok-e a NATO 1–4. pontokban fölsorolt célpontjai?

A volt államfő szerint bár a NATO-tagországok azt állítják, nem állnak háborúban Oroszországgal,

mindenki jól tudja, hogy ez nem így van.

Medvegyev nem mondta ki kifejezetten, hogy a NATO-tagok fegyveres erői legitim katonai célpontok, és azt sem, hogy hivatalos orosz álláspontot fogalmazott meg az ukrajnai háború legitim célpontjairól – értékelte az elnökhelyettes szavait az amerikai Institute for the Study of War (ISW) pénteki jelentése. Szerintük Medvegyev valószínűleg a nagyszabású orosz rakétacsapásokkal összehangoltan tette a megjegyzéseket, hogy

a Nyugat és Oroszország közötti eszkalációtól való félelem szításával gyengítse az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatást.

Medvegyev korábban is tett már célzottan uszító megjegyzéseket hasonló információs műveletek támogatására, retorikája azonban továbbra sem áll összhangban a Kreml tényleges álláspontjával az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Az orosz erők természetesen célba vették és valószínűleg továbbra is célba veszik az ukrán erők által Ukrajnába telepített nyugati katonai felszereléseket, de ebben nincs semmi meglepő vagy figyelemre méltó – vélik az ISW elemzői.

