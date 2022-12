Jelentett a hírszerzés: ezért nem a Krímből szállnak már föl az iráni drónok

A jelentés szerint az elmúlt napokban bedurvultak az Ukrajna kritikus infrastruktúrája elleni orosz támadások. Nagyrészt légi és tengeri indítású cirkálórakétákkal lőtték Ukrajnát, de szinte biztosan indítottak Irán által küldött drónokat is Oroszország Krasznodar régiójából.

Korábban ezeket a pilóta nélküli repülőgépeket a Krím félszigetről indították.

A kilövési hely megváltoztatása valószínűleg a Krím sebezhetőségével kapcsolatos orosz aggodalmaknak köszönhető,

ugyanakkor az új helyszín a fegyverek utánpótlása szempontjából is kényelmes valószínű érkezési pontjukról, Asztrahánból – írja a hírszerzési jelentés.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 December 2022