Ravasz csapdát állítottak az oroszok az ukránoknak, de véletlenül a saját drónjuk sétált bele

A Ukraine Weapons Tracker nevű OSINT-elemző Twitter-oldal rendszeresen oszt meg sztorikat az orosz-ukrán háború fegyverrendszereiről - a Lancet-drón és az Sz-300PSz történetét is ők rakták ki.

Herszon felszabadítása közben az ukrán haderő két kilőtt 5N63Sz radarrrendszert talált a térségben, ami azért érdekes, mert ezeket a radarokat az ukrán fegyveres használják saját Sz-300PSz légvédelmi rakétarendszereikhez, melyek értelemszerűen nem az ellenséges frontvonal mögött, hanem mélyen, védett területen működnek.

A Ukraine Weapons Tracker azonosította a radarokat és el is magyarázzák, hogy kerültek azok a térségbe: az orosz haderő az 50-es számú ukrán légvédelmi ezredtől zsákmányolta őket, amikor annektálták a Krímet, 2014-ben. A légvédelmi rendszerek azonban rossz állapotúak és alkatrészhiányosak voltak, így nem tudta őket az orosz haderő rendeltetés-szerűen felhasználni. Helyette kihelyezték őket a herszoni frontra, figyelemelterelésnek - ennek a "trükknek" a célja az lett volna, hogy az ukrán tüzérség drága, nagy értékű lőszereket lő el az értéktelen célpontra.

A csalit azonban egy orosz Lancet-drón kezelői kapták be: a radarrendszer kilövéséről videó is készült.

Many may remember footage of a Russian Lancet drone striking a 5N63S engagement radar of the S-300PS - as it turned out, it hit a radar that was put there by Russian forces.For the sake of transparency we reconstructed the story behind these S-300 batteries in Kherson Oblast pic.twitter.com/aqMSQSZwPw