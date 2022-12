A háború legvéresebb frontvonalához utazott az ukrán elnök - felvételek

Zelenszkij hivatala egy olyan videófelvételt tett közzé, amelyen látható, amint a khaki egyenruhába öltözött ukrán elnök a kelet-ukrajnai orosz erők ellen harcoló katonák hangos tapsa közepette kitüntetéseket osztogatott a katonáknak.

President Volodymyr Zelensky greets Ukrainian fighters on the front line in Bakhmut in Donetsk Oblast during an unannounced visit on Dec. 20. Video by Ukrainian public broadcaster Freedom. pic.twitter.com/mLmJ6RfM4w

Bahmut erődje. A mi népünk, legyőzhetetlen. Akik bátorságukkal bizonyítják, az ukrán nép kitartását, és nem adjuk fel, ami a miénk

- írta Zelenszkij a Telegram csatornáján, a videók mellékleteként.

Ukrainian troops handed over the Ukrainian flag to President Zelensky so that he can relay it to the US Congress as a token of gratitude for all the weapons which are used in defending Bakhmut and whole Ukraine. #Bakhmut