Látványos felvételek arról, hogy a nyugati fegyvereket nem az ukrán harcmezőre tervezték

Az 1980-as évek óta gyártott Humveek fölött az amerikai hadseregben a 2000-es években járt el az idő, miután kiderült, hogy bármennyire is jól átgondolt konstrukciót alkottak meg a tervezők, az aknákkal, rakéta-gránátvetőkkel és improvizált bombákkal szemben szinte védtelennek számítanak.

Bár az Egyesült Államok számára ezek a katonai terepjárók szinte feleslegesekké váltak, az ukrán hadsereg idáig teljesen meg volt elégedve a hihetetlenül mozgékony terepjárókkal. Az ukrán Delta rendszer és a modern parancsnoki lánc segítségével ugyanis könnyedén tudtak rajtaütéseket végrehajtani az orosz csapatokon, amiben nagy szerepet játszottak ezek a terepjárók.

Ukrainian humvees getting a little help from IMR-2 driving through the mud. https://t.co/Bj3GZG87hy