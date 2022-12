Világbajnoki döntő helyett korrupciós vádak – Egy majdnem magyar gyarmat miatt törhet ki az új uniós botrány

Portfolio 2022. december 20. 16:47

Az elmúlt héten története egyik legnagyobb korrupciós botránya rázta meg az Európai Uniót, azon belül is az Európai Parlementet. A jelek arra utalnak, hogy jelentős anyagi juttatásokat fogadott el számos magas rangú uniós tisztviselő azért, hogy egyes országok kényes ügyeit és érdekeit az átlagosnál is jobban képviselje és – ha kell – nyilvánosan védelmébe is vegye. A Katargate néven is emlegetett botrány fő szála, úgy tűnik, a most véget érő labdarúgó-világbajnokság házigazdájához, Katarba vezet, azonban az látszik, hogy más fontos érintett is van. Úgy tűnik, Marokkó a másik állam, amely erősen érintett lehet a korrupciós botrányban. Ami még inkább érdekessé teszi a történteket, hogy az ország célja elsősorban a Nyugat-Szaharával kapcsolatos ügyek és problémák kezelése lehetett. Márpedig ez az a terület, amelyet mint gyarmatot egykoron a spanyolok felajánlottak az Osztrák-Magyar Monarchiának megvételre, és a mai napig is állomásoznak itt magyar honvédek egy ENSZ-misszió keretében.