Döntött Elon Musk: hátralép, de van egy feltétele

Elon Musk korábban azt ígérte, hogy betartja a Twitter közvélemény-kutatásának eredményét, amelyen a voksoláson részt vevő felhasználók 57,5%-a szavazott igennel arra, hogy távozzon a posztról.

Mióta Musk októberben megvásárolta a közösségi oldalt, a platformon történt változásokat sok kritika érte. A világ "már csak" második leggazdagabb emberének számító Musk a munkatársak mintegy felét elbocsátotta, és megpróbálta bevezetni a Twitter fizetős hitelesítési funkcióját, majd szüneteltette azt. A funkciót a múlt héten indították újra. Polgárjogi csoportok is bírálták a tartalom moderálásával kapcsolatos megközelítését, azzal vádolva, hogy olyan lépéseket tesz, amelyek növelik a gyűlöletbeszédet és a félretájékoztatást.

Pénteken az ENSZ és az Európai Unió is elítélte Muskot a Twitter azon döntése miatt, hogy felfüggesztette a közösségi médiavállalatról tudósító újságírók egy részének profiljait. Az ENSZ azt tweetelte, hogy a médiaszabadság "nem játék", az EU pedig szankciókkal fenyegette meg a Twittert.

A multimilliárdos most először reagált arra a vasárnap indított közvélemény-kutatásra, amely azt firtatta, hogy le kellene-e mondania. Musk szerint kihívást jelenthet, hogy találjon valakit, aki átveszi a közösségi médiaplatformot, és a közösségimédia-vállalat tulajdonosa kijelentette, hogy az utódjának megtalálása után is ő fogja vezetni a szoftver- és szervercsapatokat.

Lemondok a vezérigazgatói posztról, amint találok valakit, aki elég bolond ahhoz, hogy elvállalja a munkát! Ezután már csak a szoftver és szerver csapatokat fogom vezetni

- írta a tweetben.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. {:url}

Senki sem akarja a munkát, aki valóban életben tudná tartani a Twittert

- tweetelte korábban a szavazást követően Musk.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor. {:url}