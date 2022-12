Kielemezték az Ukrajnában bevetett cirkálórakéták maradványait, meglepő felfedezésre jutottak

Az orosz hadsereg szeptember óta szisztematikusan újabb és újabb csapásokat mér az ukrán infrastruktúrára cirkálórakétái és drónjai segítségével. Bár a nyugati és ukrán hírszerzés többször is kijelentette, az utolsó lőszereiket használják fel az orosz csapatok, ettől függetlenül még mindig jut elegendő Ukrajna bombázására. A most közzétett elemzésben pedig megpróbáltak utánajárni, mi lehet ennek az oka.

A kutatás során 16, Ukrajna területén becsapódott, levegőből indítható H-101-es cirkálórakéta maradványait elemezték ki. A megállapítások aláhúzzák, hogy bár a nyugati exportellenőrzés jelentős kihívást jelent az orosz védelmi iparnak, korai még teljes győzelmet hirdetni felette.

Annak ellenére ugyanis, hogy Moszkva erőfeszítéseket tett védelmi ipara önállóságának előmozdítására, számos orosz rakéta és más precíziós fegyver, továbbra is tele van nyugati alkatrészekkel. Bár Oroszország rakétafelhasználási aránya a konfliktus során meredeken zuhant, különösen a háború első napjaihoz és heteihez képest, ennek ellenére Oroszország továbbra is rendszeresen hajt végre rakétacsapásokat.

Az elemzők ezért 16 lezuhant rakéta sorozatszámait vetették össze, és megállapították:

a nyugati exportszankciók ellenére frissen gyártott rakétákat vetnek be a konfliktusban.

A tény, hogy Oroszország a jelek szerint frissen gyártott H-101-eseket is használ, akár azt is jelentheti, hogy Moszkva készletei fogyóban vannak ezekből a rakétákból. Ugyanakkor az adatok azt is jelzik, hogy a H-101-esek gyártása a nyugati exportellenőrzés ellenére is folytatódik.

A kutatás megállapítja, hogy függetlenül attól, hogy Moszkva hány H-101-es rakétával, illetve hány új rakéta előállításához szükséges nyugati alkatrészekkel rendelkezik még, egyértelmű, hogy Oroszország gyorsabban használja fel az ilyen és más rakétákból álló készleteit, mint ahogyan azokat fel tudja tölteni.

Rácz András Oroszország-szakértő egy Facebook-posztjában emeli ki az elemzés legfontosabb tanulságait:

Természetesen nem jelenti automatikusan , hogy az oroszok más, az ukrán városok és energetikai infrastruktúra ellen bevetett modern fegyverrendszereket (H-555, Kalibr, Onyx, stb.) is képesek lennének gyártani. Vagy képesek rá, vagy nem: egyelőre nem tudjuk.

, hogy az oroszok más, az ukrán városok és energetikai infrastruktúra ellen Vagy képesek rá, vagy nem: egyelőre nem tudjuk. Önmagában a roncsokból nem lehet megállapítani, hogy Oroszország 2022 február előtti készletei mennyire apadtak le , azt ugyanis nyílt forrásokból nem lehet pontosan tudni, hogy a háború előtt melyik fegyvertípusból mennyi volt nekik.

, azt ugyanis nyílt forrásokból nem lehet pontosan tudni, hogy a háború előtt melyik fegyvertípusból mennyi volt nekik. azt sem lehet ennyiből tudni, hogy az idén ősszel gyártott H-101-eseket vajon még a háború előtt felhalmozott alkatrészekből rakták-e össze, vagy képesek megkerülni a nyugati szankciókat és továbbra is importálni a rakétákban felhasznált nyugati alkatrészeket

Ezzel együtt az tény, hogy a szankciók ellenére a H-101-esek gyártása biztosan nem állt le, ami erős érv lehet amellett, hogy még szigorúbbá kell tenni az export-ellenőrzési szabályokat



Címlapkép forrása: Getty Images