Szinte az összes akta nyilvánosságra került a világ legismertebb politikai merényletéről – Kiderül egy eddig ismeretlen, érdekes részlet

Több mint 13 ezer dokumentumot hoztak nyilvánosságra december 15-én John Fitzgerald Kennedy, az Egyesült Államokat 1961 és 1963 között vezető elnök meggyilkolásáról. Bár a merényletről alapvetően új információ nem látott napvilágot, egy érdekes történelmi részletre így is fény derült. Miközben ezek a dokumentumok is alátámasztják a hivatalos álláspontot és a történészi konszenzust, hogy Kennedyt egy kommunista érzelmű, a Szovjetunióban is élt egykori amerikai tengerészgyalogos, Lee Harvey Oswald egyedül gyilkolta meg, az összeesküvés-elméletek terjedésének a majdnem összes akta nyilvánosságra kerülése sem tud gátat szab ki. A Fox News ismert műsorvezetője, Tucker Carlson már a dokumentumok kikerülésének napján azt hangoztatta, hogy a CIA részese volt az elnök elleni merényletnek, és ezzel egyetért JFK unokaöccse, Robert F. Kennedy Jr. is, aki oltásellenes tevékenységéről vált ismertté.

A dallasi merénylet

1963. november 22-én Dallasban, a Dealey Plazán meggyilkolták az Egyesült Államok 35. elnökét, John Fitzgerald Kennedyt, amint konvojával keresztülhajtott a városon. Három lövés dördült, az utolsó Kennedy fejét találta el, aki lényegében azonnal belehalt sérüléseibe. Az elnöki konvoj útjáról több videófelvétel is készült, ezekből a legteljesebben egy ukrán-zsidó emigráns, Abraham Zapruder amatőr színes filmje rögzítette az esetet.

A Kennedy-gyilkosság a történelem egyik leghíresebb, legismertebb és legjobban feldolgozott politikai merénylete. Bár rengeteg információ áll rendelkezésre az eseményekről, a mai napig számtalan összeesküvés-elmélet van róla forgalomban, amelyekben a legkülönbözőbb személyeket és csoportokat hozzák összefüggésbe a politikai gyilkossággal, így Lyndon B. Johnson alelnököt, aki Kennedy halála után elfoglalta az elnöki posztot, általában az amerikai kormányzatot, a CIA-t, az FBI-t, a KGB-t, a szovjet vezetést, Fidel Castro Kubáját és a Castro-ellenes emigráns kubaiakat, az amerikai szélsőbalt és szélsőjobbot, valamint az amerikai maffiát. E rendkívül sokszínű és eltérő színvonalú konspirációs teóriák egyvalamiben megegyeznek:

EGYIK SEM FOGADJA EL, HOGY AZ ELNÖKÖT EGY MAGÁNYOS MERÉNYLŐ, LEE HARVEY OSWALD ÖLTE VOLNA MEG.

A magányos merénylő máig hivatalosan elfogadott elméletét az úgynevezett Warren-bizottság, hivatalos nevén a Kennedy Elnök Meggyilkolását Kivizsgáló Elnöki Bizottság tette közzé az 1964. szeptember 24-én kiadott Warren-jelentésben, egy több mint 800 oldalas dokumentumban, amely azt állította, hogy

Oswald egyedül követte el tettét, majd két nappal később Jack Ruby bártulajdonos szintén egyedül gyilkolta meg Kennedy merénylőjét.

Bár a Warren-jelentés nyilvános, számtalan dokumentumot titkosítottak – az összeesküvés-elméletek hívei szerint azért, hogy eltussolják a valójában történteket.

Az amerikai társadalom – amely általában is hajlamos kétkedve fogadni a hivatalosság által nyújtott információkat – nagy része maga is azt gondolja, hogy Kennedyt nem magányos merénylő ölte meg. Egy 2017-es közvélemény-kutatás szerint csak az amerikaiak egyharmada hiszi el a magányos merénylő elméletét. A konspirációs teóriák kritikusai szerint ugyanakkor érthető, hogy nehéz elfogadni azt a tényt, hogy a híres és körülrajongott Kennedy halála mögött nem egy nagyszabású összeesküvés áll, hanem egy nem teljesen épelméjű figura, aki egyedül követte el a tettét.

John Fitzgerald Kennedy az Egyesült Államok legfiatalabbként hatalomra került elnöke volt, jó kiállású politikus, akinek szeretője a kor filmcsillaga, Marilyn Monroe volt, és az első államfő, akinek már minden lépését a televízió kamerái követték, és aki tudatosan használta ki az új médium nyújtotta lehetőségeket. Az 1960-as, Richard Nixonnal zajló elnöki vita volt az első, amelyet televízióban is közvetítettek: akik ott nézték, azok többsége szerint Kennedy nyerte meg a vitát, akik viszont a rádióban hallgatták, azok szerint Nixon. (Az elsőn kívül még három tévévitát tartottak.) Kennedy ráadásul egy világpolitikailag különösen feszült korszakban volt az Egyesült Államok vezetője, hiszen csak egy évvel halála előtt robbant ki a hidegháború egyik legnagyobb feszültsége, amely majdnem atomháborúhoz vezetett: a kubai rakétaválság. Egy népszerű, ünnepelt fiatal amerikai elnök, akit egy magányos merénylő gyilkol meg egy veszélyes geopolitikai helyzetben – sokak által joggal nehezen hihető történet.

Pedig Kennedy az Egyesült Államok negyedik elnöke volt, aki politikai gyilkosság áldozata lett, és mindhárom sorstársával magányos merénylő végzett. E három elnök halála kapcsán mégsem burjánzanak az összeesküvés-elméletek. A polgárháború híres elnökét, Abraham Lincolnt egy színész lőtte fejbe a Ford Színház elnöki páholyában 1865-ben, James A. Garfieldet egy magányos őrült gyilkolta meg két hátlövéssel 1881-ben, William McKinley-vel pedig egy anarchista pisztolya végzett 1901-ben.

Több ezer akta került nyilvánosságra

1992-ben az amerikai Kongresszus hozott egy törvényt (John F. Kennedy Assassination Records Collection Act), amely kimondta, hogy 2017 októberéig nyilvánosságra kell hozni a gyilkosság valamennyi dokumentumát. Ezt az Egyesült Államok elnöke csak akkor halaszthatja el, ha a katonai védelemre, a hírszerzési műveletekre, a bűnüldözésre vagy a külkapcsolatok irányítására gyakorolt kár teszi szükségessé; és a kár olyan súlyos, hogy felülmúlja a nyilvánosságra hozatalhoz fűződő közérdeket. A kongresszusi törvény közvetlen előzménye Oliver Stone JFK – A nyitott dosszié című filmje volt, amely egy összeesküvés-elméletet bont ki a merénylettel kapcsolatban, és amely ismét fölkeltette az érdeklődést az elnökgyilkosság iránt.

A teljes nyilvánosságra hozatal Donald Trump elnöki ciklusára esett, aki élt a halasztásra való jogával, és így tett utódja, Joe Biden is, aki indoklásában a Nemzeti Levéltár közlésére hivatkozott, miszerint a koronavírus-járvány súlyosan akadályozza a minősített anyagok felülvizsgálatát. Biden úgy rendelkezett, hogy a dokumentumok egy részét 2021. december 15-én hozhatják nyilvánosságra, az összes többi anyagot pedig 2022. december 15-ig. Mindkét nyilvánosságra hozatal megtörtént, az előbbiről ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 16. 1500 dokumentumot hoztak nyilvánosságra a Kennedy-gyilkosságról, de a teljes anyagra még várni kell

Most december 15-én összesen 13 173, korábban titkosított dokumentumot hoztak nyilvánosságra.

Ez még nem a teljes anyag: a hatóságoknak májusig van lehetősége a még titkosított dokumentumok felülvizsgálatára, amelyeket 2023. június 30-ig kell teljesen a közvélemény elé tárni.

A Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos CIA-dokumentumok 95 százaléka ezzel már teljesen nyilvánossá vált – írta a hírszerző ügynökség.

Bár ezek elemzése hosszas történeti kutatómunka feladata lesz, néhány dolgot már most is megtudhatunk belőlük. Legelőször is azt, hogy

az események átértékelésére késztető információt nem tartalmaznak a gyilkossággal kapcsolatban, inkább csak megerősítik a Warren-bizottság és a történészek konszenzusát, vagyis hogy Lee Harvey Oswald magányosan gyilkolt.

A CIA közleménye szerint a dokumentumok többsége a merénylet utánra datálódik, nem változtatnak érdemben a merényletről eddig tudottakon, és Oswaldról sincsen bennük olyan dokumentum, amit eddig nem adtak volna ki.

Lee Harvey Oswald puskájával házuk hátsó kertjében felesége felvételén 1963 márciusában. Forrás: Marina Oswald / Wikimedia Commons

Larry J. Sabato történész – aki 2013-ban könyvet is jelentetett meg a Kennedy-gyilkosságról, és aki szerint a CIA-nek és az FBI-nak annyiban van szerepe a merényletben, hogy nem végezték megfelelően a dolgukat, pedig a gyilkosság elkerülhető lett volna – a CNN-nek elmondta, egy figyelemreméltó részlet kiderül a most nyilvánosságra jutott dokumentumokból, de nem közvetlenül a gyilkosság vagy Oswald kapcsán, hanem az amerikai–mexikói viszonyt illetően.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 16. Feltárulnak a Kennedy-gyilkosság titkai

Egy izgalmas történelmi részlet

Oswald a gyilkosságot megelőző hónapokban azt tervezte, hogy Kubába emigrál, ezért Mexikóvárosba ment, ahol előbb a kubai, majd a szovjet nagykövetségen próbált meg vízumot szerezni – mindhiába. A most kikerült dokumentumokból kiderül, hogy a CIA lehallgatta Oswald egy telefonhívását, melynek során október 1-jén (tehát a gyilkosság előtt alig két hónappal) a mexikóvárosi szovjet nagykövetség egy őrével beszélt „tört oroszsággal” (Oswald 1959 és 1962 között a Szovjetunióban, Minszkben élt).

A dokumentumban az áll, hogy az amerikai hírszerző szolgálat a hívást egy lehallgatóközponton keresztül fedezte föl,

amelyet a mexikói elnök hivatalával közösen működtetünk.

Hozzáteszik, ez a központ annyira titkos, hogy még a mexikói hatóságok sem tudnak róla, csak az elnök és közvetlen környezete. A központ az orosz nagykövetséggel kapcsolatba lépő amerikaiak lehallgatására állt rá, és a jelentés szerint több, disszidálni kívánó amerikai katonát is elfogtak.

Ez a részlet azért izgalmas, mert a mexikói elnök és a CIA közös lehallgatóközpontjáról eddig nem volt információja a történészeknek. Ráadásul az, hogy erről még a mexikói hatóságok sem tudtak, azt jelenti, hogy Adolfo López Mateos mexikói államfő

még a saját embereiben sem bízott, ráadásul mélyen együttműködött a CIA-vel

– hívja föl a figyelmet Sabato.

John Fitzgerald Kennedy és Jacqueline Kennedy Adolfo López Mateos mexikói elnökkel Mexikóvárosban 1962. június 30-án. Forrás: Robert Knudsen / Fehér Ház / Wikimedia Commons

Akcióban a konteógyárosok

Néhány órával azt követően, hogy nyilvánosságra kerültek az akták, a Fox News amerikai konzervatív tévécsatorna ismert műsorvezetője, Tucker Carlson egy 7 perces monológgal kezdte esti műsorát, melyben azt mondta, beszélt egy olyan – néven nem nevezett – személlyel, aki ismeri a még nem közölt dokumentumokat, és aki kijelentette, a CIA keze benne van John F. Kennedy meggyilkolásában.

Ez az ország teljesen más, mint amilyennek hittük. Minden hamis

– idézte Carlson az illetőt, hangsúlyozva, hogy nem „összeesküvés-teoretikusról” van szó.

Igen, a CIA részese volt az elnök elleni merényletnek

– vonja le a konklúziót a műsorvezető a közönség előtt ismeretlen személyre hivatkozva.

Carlson fölemlíti a merénylet történetének azt a kétségkívül leggyanúsabbnak tetsző részét, hogy a merénylő 48 órán belül maga is merénylet áldozata lett Jack Ruby sztriptízbár-tulajdonos pisztolylövése által, aki nagy tisztelője volt Kennedynek. A most nyilvánosságra került akták kapcsán is hangsúlyozta a CIA, hogy nem találtak semmilyen összefüggést Oswald és Ruby között. Ám sokan – köztük Carlson – nem hisznek a hivatalos feltételezésnek, azt gondolván, Oswaldot azért lőtte le az egyébként alvilági kapcsolatokkal is rendelkező bártulajdonos, mert „túl sokat tudott”.

Több részlet is azt igazolja azonban, hogy

bármilyen hihetetlennek tűnik, hogy Oswaldot „csak úgy” lelőtték, mégis ez lehet a helyzet.

Ruby robbanékony természetű ember volt, akit több ismerős beszámolója szerint is nagyon felzaklatott a merénylet, bárját három napra be is zárta Kennedy tiszteletére. A gyilkosság előtti percekben egy postára ment csekket feladni – a postahivatal mellett volt a rendőrség épülete, ahol Oswaldot fogva tartották.

November 24-én 11 óra 17 perckor adta föl a csekket, majd egy postai alkalmazott szerint kényelmesen kisétált. Négy perccel később gyilkolta meg Oswaldot, akit éppen a rendőrségről kísértek ki, hogy a börtönbe szállítsák. Ruby figyelmét az hívta föl, hogy nagy tömeg tömörült a rendőrség épülete előtt a merénylőre várva. A rendőrség alagsorában számos újságíró és fotós is tartózkodott, így a kamerák kereszttüzében történt a gyilkosság. Ruby nem volt profi lövő, amit az is mutat, hogy középső ujjal húzta meg a ravaszt, márpedig profik ilyet nem csinálnak.

Lee Harvey Oswald meggyilkolása, a tettes Jack Ruby. Forrás: Ira Jefferson "Jack" Beers Jr. / The Dallas Morning News / Wikimedia Commons

Fölvetődik a kérdés, ha valóban Ruby lett volna a gyilkos, vajon a tervezett gyilkosság előtt beáll még a sorba feladni egy csekket? Egy professzionális bérgyilkos minden bizonnyal már rég a helyszínen várakozott volna, és az is teljesen valószínűtlen, hogy a kamerák előtt kerít sort a gyilkosságra. Vajon bárki egy olyan embert bízott volna meg az elnök gyilkosának megölésével, aki még a pisztolyt sem tudja rendesen megfogni?

Mindenesetre Tucker Carlson nézeteit sokan osztják, így John F. Kennedy unokaöccse, a néhai elnök öccsének, az ugyancsak merényletben megölt Robert F. Kennedynek a fia, Robert F. Kennedy Jr. is. Twitter-oldalán a következő kommentárral osztotta meg Carlson videóját:

A legbátrabb hírközlés 60 év óta. A nagybátyám CIA általi meggyilkolása sikeres államcsíny volt, amelyet demokráciánk soha nem hevert ki.

The most courageous newscast in 60 years. The CIAs murder of my uncle was a successful coup d'état from which our democracy has never recovered. @TuckerCarlson — Robert (F.) December 17, 2022

Az ifjabb Kennedy azt is tagadja, hogy apját, a volt igazságügy-minisztert és az 1968-as elnökválasztás legvalószínűbb demokrata elnökjelöltjét egy magányos merénylő, bizonyos Sirhan B. Sirhan ölte volna meg, sőt az azóta börtönben ülő férfi szabadon bocsájtása mellett kardoskodik. Robert F. Kennedy Jr. emellett már évek óta hangoztatja oltásellenes nézeteit, alapítványa, a Children’s Health Defense (CHD) az egyik legnagyobb oltásellenes szervezetté nőtte ki magát.

Címlapkép: John F. Kennedy amerikai elnök és felesége, Jacqueline Kennedy a végzetes úton Dallasban 1963. november 22-én. CORBIS/Corbis via Getty Images