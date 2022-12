Tiltakozások indultak a diktatúrában a kegyetlen döntés után

A nők kizárásáról szóló döntést az afgán felsőoktatási minisztérium kedd este jelentette be az egyetemeknek küldött levelében, az ENSZ és a nyugati kormányok tiltakoznak az ügyben.

Elmentünk az egyetemre, a tálibok ott álltak a kapunál, és azt mondták nekünk, hogy további értesítésig nem léphetnek be az egyetemre

- mondta Shaista, egy kabuli magánegyetem üzleti tanulmányokat folytató hallgatója a Reutersnek.

Egyes beszámolók szerint egyes nőket a záróvizsgájuk vagy épp a diplomaosztójuk előtt tiltottak ki a campusok területéről, így az elmúlt években tanulásba fektetett erőfeszítéseiket tette semmissé az új kormányzat.

The brave & talented women of Afghanistan are devastated this morning as the Taliban prevent them from entering their universities following the BAN on female university education.This is horrifying to watch. This isnt right. We mustnt stay silent. pic.twitter.com/GBl3zQW1o5