Videón egy lezuhant ukrán katonai helikopter személyzetének a kimentése

A videó leírása szerint a donyeci fronton alacsonyan repülő ukrán Mi-8-as helikoptert egy bevetés során az orosz csapatok lőtték le.

A közzétett felvételen a lezuhant helikopter személyzetének a megmentésére sietnek éppen az ukrán katonák egy másik csatahelikopteren.

