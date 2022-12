Felvételek: lecsaptak az ukrán szabotőrök, orosz vezető égett benn a kocsijában

Ruszlan Agajev, a Nova Kahovkai közigazgatás helyettes vezetője megerősítette a hírt, hogy csütörtök délután, autórobbanásban meghalt a herszoni régióban található Ljubimovka falu vezetője, Andrej Sztyepa.

A falu és Kahovka település is a Dnyeper oroszok által ellenőrzött, bal partján fekszik. Agajev szerint a robbantásért ukrán szabotőrök tehetők felelőssé.

Locals report that in Kakhovka, a car belonging allegedly to Russian appointed head of Lyubymivka Andriy Shtepa, burned down.Probably he also burned down along with his car, but so far this is not certain(place where car burned is marked with a dot) https://t.co/6E5U5EcXwQ