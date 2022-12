Videó: elárulták az orosz tüzérség helyét a fehéroroszok, Ukrajna rakétákkal köszönte meg

A Kastuś Kalinoŭski ezred egy fehérorosz ellenzéki önkéntesekből álló csoport, amely Ukrajna oldalán harcol az oroszok ellen a február óta zajló háborúban. Az egység (akkor még Pahonia, illetve Belarus néven) a Krím félsziget elfoglalása után alakult, és részt vett a Donbasz körüli harcokban. 2022 márciusában az alakulat létszáma közel ezer fővel bővült. Saját bevallása szerint a zászlóalj a nagyobb autonómia megőrzése érdekében nem tagozódik be az ukrán fegyveres erők hierarchiájába.

Már az egység neve is beszédes, Konsztanty (Kasztusz) Kalinovszkijról nevezték el, aki 1863-ban felkelést vezetett Fehéroroszországban az akkori Orosz Birodalom ellen, jelmondatuk:

Először Ukrajna, aztán Fehéroroszország

Az önkéntesek elképzelése ugyanis az, hogy az Oroszország felett aratott ukrán győzelem következtében lehetővé válik a fehérorosz nép felszabadítása Aljakszandr Lukasenka diktatórikus uralma alól. Az alakulat korábban részt vett Irpiny felszabadításában, több belorusz önkéntest is ukrán állami kitüntetésekkel jutalmaztak.

UAV unit of the Kalinoŭski Regiment named after Nikita Kryutsov in action. As a result of the reconnaissance, the unit found the occupant's ammunition storage and 2 mortar emplacements.Found and destroyed, thanks to the artillery of the ZSU. pic.twitter.com/M7zSR99wkk