Kongatják a vészharangot: a koronavírus rémálom változata letarolja Amerikát

A koronavírus omikron variánsának XBB alváltozata, amelyet egyes jelentések „rémálom” változatnak is neveztek, várhatóan a Covid-19-es megbetegedések 18,3% százalékáért lesz felelős az Egyesült Államokban, szemben az előző heti 11,2 százalékos értékkel - közölte az amerikai járványellenőrzési és megelőzési központ (CDC) a Reuters beszámolója szerint.

Az XBB alváltozat Ázsia egyes részein, köztük Szingapúrban is hozzájárult a betegszámok erőteljes emelkedéséhez. Ebben az is szerepet játszik, hogy egyes szakértők szerint ez az alváltozat fertőzőképesebb, ugyanakkor azt is hozzáteszik, kevésbé súlyos lefolyású betegséget eredményez.

A CDC szerint a december 24-én véget érő héten várhatóan ez az alváltozat lesz már a domináns az Egyesült Államok északkeleti részein.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tudósok több egymástól független tanulmányban is arra jutottak, hogy a BQ és az XBB alvariánsok a vírus korábbi változatainál ügyesebben kerülik ki a védőoltásból és a fertőzésből keletkező immunitást.

Múlt hónapban az FDA visszavonta a bebtelovimabot, egy olyan antitest-kezelést, amelyet a Covidot elkapó emberek súlyos betegségének megelőzésére használtak, legfőképpen amiatt, mivel az omikron új alvariánsai ellen ezek a kezelések már nem bizonyulnak hatékonynak.

A bebtelovimabot olyan emberek használták, akik nem szedhettek más, az FDA által engedélyezett kezelést, például a Paxlovid nevű vírusellenes készítményt sem. Ráadásul a BQ és XBB alváltozatok az Evushelddel szemben is rezisztensek, egy olyan antitest-koktéllal szemben, amelyre sok legyengült immunrendszerű ember támaszkodik a védelem érdekében. Az FDA továbbra is engedélyezi az Evusheld használatát.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az omikron elleni erősító oltások gyengébb immunválaszt váltanak ki a BQ és XBB alváltozatokkal szemben, mint a vírus korábban domináns változatával szemben.

Ettől függetlenül az erősító oltások is kiváltják az immunválaszt, a Pfizer például megállapította, hogy az új erősítők jobban hatnak a BQ.1.1 és az XBB ellen, mint az eredeti oltások. A CDC arra kérte az amerikaiakat, hogy aki jogosult rá, szerezze be az emlékeztető koronavírus elleni oltásokat és az influenza elleni védőoltást, hogy segítsen csökkenteni a betegségek okozta terhet ezen a télen.

Az egyes jelentésekben "rémálom" változatnak nevezett XBB-ről alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

