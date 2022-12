Putyin lelkes támogatója most Oroszország bukását jósolja - Azt is elárulta, miért veszíthetik el a háborút

Igor Girkin, egy nacionalista blogger, aki a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kötelékeiben is szolgált tisztként, és részt vett 2014-ben a Krím annektálásában, majd a kelet-ukrajnai oroszbarát milíciák szervezésében.

Egy korábbi videójában Girkin kijelentette, Moszkva stratégiai vereséget szenvedett azzal, hogy 10 hónap alatt képtelen volt lezárni a háborút. Hozzátette, súlyosbítja a helyzetet, hogy 10 hónap után sem látható az ukrajnai háború vége, és korántsem biztos az orosz erők győzelme. A blogger megnevezte a „felelősöket” is:

Ha a Vörös Hadsereg 1942-43-ban is ugyanazokkal a parancsnokokkal harcolt volna, mint 1941-ben, akkor az Urál területén kellett volna a német erőkkel küzdenie

– utalt Girkin a jelenlegi orosz parancsnokok alkalmasságára.

Depressed Girkin declares strategic defeat as the war with Ukraine is nowhere near its end after almost 10 months of fighting. pic.twitter.com/iSCJoZuCHR

Mostani videójában pedig még nyíltabban fogalmazza meg a háború alakulásával kapcsolatos kritikáit, és előrevetíti az orosz erők vereségét, abban az esetben, ha továbbra is úgy alakulnak a harctéri események, mint korábban.

Ha a tábornokaink továbbra is úgy harcolnak, mint az elmúlt tíz hónapban, minden esélyünk megvan arra, hogy elveszítsük ezt a háborút

– mondta Igor Girkin.

Terrorist Girkin/Strelkov attacks Solovyev and says he will do all in his power to not let Solovyev get away if Russia loses the war. pic.twitter.com/IhbgYPjAtU