Putyin szövetségese mentené meg Ukrajnát a katasztrófától

Oroszország szeptember óta indít folyamatos rakéta- és dróntámadásokat az ukrán civil infrastruktúra ellen, ami azt eredményezte, hogy a téli időszakban bizonytalanná vált az energiaellátás az országban. Most a Független Államok Közösségében (FÁK) és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (KBSZSZ) tag Kazahsztán és az egykori tag Grúzia (Georgia) is részt vállal az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállításában.

Oroszország szeptember óta igyekszik megtörni az ukrán állampolgárok akaratát azáltal, hogy célpontjaik között szerepel az ország energia- és vízellátási infrastruktúrája. A rakétacsapásokkal sújtott országban a folyamatos támadások következtében több nagyvárosban is megszakadt a vízellátás, illetve voltak olyan időszakok, amikor az energiafogyasztás több, mint a felére csökkent az országban.

A tél alatt Ukrajna nyugati szövetségesei nagy mennyiségű generátor szállításával igyekeznek enyhíteni az ukrán infrastruktúrában tapasztalható gondokat. Az Európai Unió többek között 900 generátort küld az országba, de a tagállamok, például Dánia, egymagukban is küldenek energiatermelő egységeket Ukrajnának.

The EU is working to increase electricity flows between and the rest of Europe. We are also mobilising 900 generators to power the country, including its hospitals. And we are sending millions of energy-saving light bulbs.We are with you. Світло буде #LightUpUkraine — Ursula (von) December 21, 2022

Nem csak a világ nyugati fele támogatja humanitárius segélyekkel az országot a téli időszakban, hanem hagyományosan orosz érdekszférába tartozó (Grúzia), vagy orosz szövetséges (Kazahsztán) országok is.

Grúzia, aki 2008-ban, az orosz-grúz háborút követően vált ki az oroszok által vezetett szervezetekből (FÁK), 25 darab nagy teljesítményű generátort vásárolt kormányzati pénzből, majd küldött Ukrajnába. A szállítmányok csütörtökön érkeztek meg az országba.

The Government of hands over 25 powerful generators (from 150 to 500 kW) to #301dayofwar — Blog (about) December 21, 2022

Az Oroszországgal szövetséges, de a háborút többször elítélő Kazahsztán ennél is tovább ment, 43 darab generátort rendelt és szállított a bajba jutott országnak. A generátorokat egészségügyi intézmények zavartalan ellátására szánták.

The first shipment of generators arrived to Ukraine from Kazakhstan - it was sent by Kazakh business people with the support of Kazakhstan embassy in Ukraine. There will be a total of 43 generators, all will go to medical institutions.Thank you, friends! pic.twitter.com/zgb7WmEPru — Anton (Gerashchenko) December 22, 2022

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Artur Widak/Getty Images