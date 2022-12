Titokzatos háttérhatalom juttatta Oroszország élére Putyint? – Feltárulnak az elnök belső körének titkai

A Financial Times egykori moszkvai tudósítója, Catherine Belton monumentális könyvben írja le, hogyan vált a szovjet titkosszolgálat drezdai ügynökéből, Vlagyimir Putyinból a KGB embereinek segítségével Oroszország elnöke, majd hogyan gyűrték együtt maguk alá Oroszországot, és játszották ki a Nyugatot. Valóban az egykori KGB tért vissza Putyinnal az Oroszországi Föderáció élére? Erre a kérdésre keresi a választ a kötet, miközben megszóltatja az elmúlt közel négy évtized több fontos szereplőjét is.

Perbe fogott könyv mutatja be Putyin fölemelkedését

Angolul 2020-ban, magyarul 2022-ben látott napvilágot a Financial Times 2007 és 2013 közötti moszkvai tudósítója, Catherine Belton Putyin emberei: Hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West) című könyve, amelyet megjelenése évében az év könyvei közé választott a Financial Times mellett a The Economist, a New Statesman és a The Telegraph is.

Belton könyve hosszú évek munkájának eredménye, melynek során az újságíró beszélt egykori KGB-sekkel, az orosz elnök korábbi munkatársaival, akik közül sokan azóta külföldre menekültek, orosz oligarchákkal, köztük Mihail Hodorkovszkijjal, aki egykoron Oroszország leggazdagabb embere volt, de koholt vádak alapján mintegy egy évtizedet ült egy szibériai börtönben.

A Putyin emberei a drezdai évektől követi nyomon a jelenlegi orosz elnök életútját, aki az 1980-as évek második felében a szovjet titkosszolgálat, a KGB ügynökeként a néhai NDK-ban teljesített szolgálatot, ott élte át a kommunista rendszerek összeomlását, majd Szentpétervár alpolgármestereként szagolt bele a politikába, hogy aztán az új titkosszolgálat, az FSZB vezetőjeként, de politikailag majdnem teljesen ismeretlenként emelkedjen előbb Oroszország miniszterelnöki, majd elnöki székébe, és 1999 óta napjainkig vezesse a világ legnagyobb területű államát.

Belton könyve – mint azt alcíme is mutatja – elsősorban arra helyezi a hangsúlyt, hogy

Putyin az egykori KGB embereként hogyan tudott felemelkedni a hatalmi ranglétrán, miként segített neki ebben ügynökségi múltja és kapcsolatai, és hogyan hálózták be a volt és jelenlegi titkosszolgálati emberek a teljes államapparátust.

Belton Putyint a KBG kvázi képviselőjeként láttatja, vagyis szerinte Putyin hatalomra emelkedése a volt szovjet titkosszolgálat tagjainak egyfajta kísérlete az ország fölötti hatalomra megszerzésére. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy Putyin eme „háttérhatalom” bábja lenne, ellenkezőleg, a tényleges vezetője ő, de e hálózati támogatás nélkül az egykori hírszerző nem juthatott volna el a csúcsokra.

Belton több, többé-kevésbé összetartó csoportot azonosít, amelyek részt vettek és vesznek a hatalomért és a pénzekért folytatott küzdelemben – ezek egyes tagjairól a kötet elején rövid leírásokat is kapunk. A legfontosabb Putyin belső köre, a szilovikok – ezt a kifejezést a fegyveres erők és biztonsági szolgálatok tagjaira, illetve az ezekből a testületekből származó politikusokra szokták használni Oroszországban. Ide tartozik például Nyikolaj Patrusev, volt FSZB-főnök, jelenleg a Biztonsági Tanács titkára, vagy éppen Dmitrij Medvegyev, aki 2008 és 2012 között Putyintól átmenetileg átvette az elnöki posztot (bár ő a szó szoros értelmében nem szilovik).

A másik fontos csoport az „őrzőké”, vagyis a KGB-közeli üzletembereké, a harmadik pedig a „Család”, vagyis Borisz Jelcin, az Oroszországi Föderáció első elnökének belső köre. Idetartozik, vagy már csak tartozott, Roman Abramovics olajvállalkozó, a Chelsea futballklub volt tulajdonosa, vagy Szergej Pugacsov bankár, aki állítólag kiszemelte Putyint Jelcin utódjának. Külön említi Belton Hodorkovszkijt, mint aki keresztezte Putyin embereinek útját, végül a szentpétervári és a moszkvai gengszterek következnek, akik szoros kapcsolatban álltak és állnak a KGB embereivel, így Putyinnal is. Közülük a legismertebb Szemjon Mogiljevics, alias Szeva bácsi, aki egy ideig Magyarországon is élt, és az orosz maffia vezetőjének tartották.

A könyv utóéletével kapcsolatban érdemes kitérni arra, hogy a kötetben is részletesen bemutatott oligarcha, Roman Abramovics beperelte a kiadót, a HarperCollinst, amiért Belton azt írta, hogy a pénzember Putyin utasítására vásárolta meg a Chelsea-t. A kiadó és Belton végül belement abba, hogy az új kiadásban törlik az Abramovics által sérelmezett állításokat, és részletesebben mutatják be a Chelsea megvételét. Abramovicson kívül még két orosz nagyvállalkozó és a Rosznyeft állami olajvállalat is perelt a könyv miatt, de végül vagy megegyezés született, vagy a kereset visszavonására került a sor.

Just finished Catherine Beltons Putins People. A remarkable work of research and so well written. Easily the best book I have read this year. Chapeau, or should I say chapka, to @CatherineBelton — Rupert (Joy) November 18, 2020

A drezdai és szentpétervári évek

A németül kiválóan beszélő Putyint, akit a KGB Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett akadémiáján képeztek ki külföldi hírszerző tisztnek, a szovjet titkosszolgálat 1985-ben Drezdába, a Német Demokratikus Köztársaság egyik nagyvárosába küldte. Bár Drezda elsőre messze nem tűnt olyan érdekfeszítő és izgalmas helynek, mint a főváros, Kelet-Berlin, mégis nagy jelentősége volt, mert itt működött az a vállalat, amelynek nem hivatalos feladata a csempészés, illetve az ipari kémkedés volt, vagyis nyugati termékek tervrajzának megszerzése, aztán ezeknek az NDK és a Szovjetunió számára történő eljuttatása.

Putyin tevékenyen részt vett ebben a munkában, ő állította össze azoknak a tudósoknak és üzletembereknek a névsorát, akik hasznos segítséget nyújthattak a nyugati technológiák keletre csempészésében

– írja Belton (42).

Emellett a NATO-ról kellett információkat gyűjtenie, a keletnémet titkosszolgálat, a Stasi ügynökeivel tartania a kapcsolatot, majd részese lett az úgynevezett Sugár hadműveletnek, melynek célja olyan ügynökök keresése és beépítése volt, akik hajlandók lesznek akkor is a szovjeteknek dolgozni, ha az NDK összeomlik, és a két Németország egyesül. A KGB ugyanis a 80-as évek második felében egyre jobban látta, hogy a szocialista rendszer fenntarthatatlan, és meg kell kezdeni a felkészülést az új korszakra.

A KGB és Putyin meglehetősen hatékonynak mutatkozott a kompromittáló iratok eltüntetésében, mikor forróvá vált a talpuk alatt a talaj, így a fiatal hírszerző tiszt tevékenységének nagy része örökre homályban marad. Az azonban valószínűnek tűnik, hogy ő lett a fő összekötő tiszt a KGB és a Stasi között, még Stasi-igazolványa is előkerült. És lehetett még egy nagyon fontos feladata, amire ugyan pontos bizonyítékok nincsenek, de bizonyos jelek erre utalnak: Putyin tevékeny szerepet játszhatott a Vörös Hadsereg Frakció (RAF) nevű nyugatnémet szélsőbaloldali terrorszervezet támogatásában, amely hosszú évekig tartotta rettegésben az NSZK-t, merényleteket hajtva végre elsősorban az üzleti élet befolyásos szereplői ellen.

Putyint sokként érte a keletnémet összeomlás. Drezdában tüntetők vonultak a KGB központja elé, Putyin a szovjet katonai parancsnokságtól kért erősítést.

Az ügyeletes tiszt egy vállrándítással elintézte a kérdést. Azt mondta, Moszkva közvetlen parancsa nélkül nem tehetnek semmit. És Moszkva hallgat. Ez úgy hangzott Putyin számára, mintha elárulták volna mindazt, amiért éveken át dolgoztak. Az, hogy Moszkva hallgat, nagyon sokáig ott visszhangzott még a fejében

– írja le Belton Putyin akkori lelkiállapotát (55).

Putyin visszatért szülővárosába, Szentpétervárra, ahol hamarosan az egyik ellenzéki mozgalmár, a liberális érzelmű Anatolij Szobcsak jobbkeze lett. KGB-ügynökből liberális ellenzéki? – nagy váltásnak tűnik, valójában azonban a KGB rakta Szobcsak mellé, aki maga is tudta, hogy a biztonsági szervezet támogatása nélkül nincs esélye megszeretni a polgármesterséget. A város vezetését 1991 júniusában el is nyerte, Putyin pedig alpolgármester lett.

A város operatív vezetését azonban az egykori KGB-ügynök végezte, aki továbbra is a befolyását az új, demokratikus korszakba is átmenteni próbáló titkosszolgálat embereként tevékenykedett. Az alpolgármester és KBG-s barátai szorosan együttműködtek a szentpétervári alvilággal, melynek akkoriban a Tambov klán volt az első számú bűnszervezete. Putyinék kitalálták az „olajat élelmiszerért” programot, melynek elvileg az volt a célja, hogy az orosz olajért cserébe külföldről élelmiszert hozzanak be az akkoriban súlyos áruhiánytól szenvedő Oroszországba. Valójában azonban nem annyira élelmiszert, mint inkább keményvalutát kaptak az olajért, amelyből a hálózat elkezdhette gazdaságilag fölépíteni magát. A KGB emberei az alvilág segítségével sorra szerezték meg Szentpétervár kulcsfontosságú létesítményeit, köztük a város egyik ékkövének számító Balti-tengeri Flottát.

Az 1996-os polgármester-választást Szobcsak elvesztette, és Putyin is lemondott az alpolgármesteri tisztségéről. Mi több, a várost is elhagyta, és a fővárosba, Moszkvába ment, ahol egyenesen a Kremlbe került hivatalnokként. Három évvel később már miniszterelnök volt.

Vlagyimir Putyin Anatolij Szobcsak temetésén a néhai polgármester feleségével és lányával 2000. február 24-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Így lett Putyinból Oroszország elnöke

Borisz Jelcin 1991-től 1999-ig tartó elnöksége zűrös korszak volt: a Szovjetunió romjain felépülő Oroszország elvesztette világpolitikai pozíciót, szegénység és áruhiány köszöntött az országra, állandósult a gazdasági válság. Az utcákat bűnbandák tartották rettegésben, miközben néhány ember hirtelen nagyon meggazdagodott, elsősorban az olaj- és földgázüzleteknek köszönhetően.

Az iszákos és elnöki feladatait ellátni egyre kevésbé képes Jelcin helyébe a politikai elit egy fiatal, keménykezű embert akart ültetni, aki képes rendbe szedni az országot. A Kremlből 1998-ban a KGB-utód FSZB élére kinevezett Putyin kiváló megoldásnak tűnt.

Pedig a legnagyobb esélyes nem ő, hanem az 1998–1999-ben a kormányfői pozíciót betöltő Jevgenyij Primakov volt. Jelcin és köre, a „Család” azonban attól tartott, hogy Primakovék elszámoltatják majd őket, ezért Jelcin egyik oligarchája, a bankvezér Szergej Pugacsov Putyint szemelte ki potenciális utódnak. Pugacsov volt az, aki magával Jelcinnel is elfogadtatta Putyint, akit az elnök a Primakovot rövid időre váltó Szergej Sztyepasint követően 1999. augusztus 9-én miniszterelnökké nevezett ki.

A betegeskedő Jelcin nem sokkal később a nyilvánosság előtt hivatalosan is utódjának javasolta Putyint. A leköszönő elnök végül nem töltötte ki mandátumát, hanem az 1999-es év utolsó napján átadta az államfői hatalmat Putyinnak, aki néhány hónappal később elnökválasztáson mérette meg magát, ahol nagy fölénnyel győzött. Így kezdődött a lassan 23. életévébe lépő Putyin-korszak.

Borisz Jelcin Putyin társaságában bejelenti idő előtti lemondását 1999. december 31-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A Putyin-korszak

Catherine Belton könyve

Putyin hatalomra kerülését a KGB tervének láttatja, amellyel a volt hírszerző ügynökség politikailag még nagyon is aktív embereinek az Oroszország fölötti hatalom visszaszerzése volt a célja.

A néhai KGB emberei a Jelcin-érában a perifériára szorultak, de most úgy látták, eljött az idő, hogy ismét a hatalomba emelkedjenek. Jelcinék pedig elszámították magukat, azt gondolván, hogy Putyin majd csak egy ügyintéző lesz – ő így is mutatta be magát –, akinek elnöksége alatt zavartalanul gyakorolhatják tovább politikai és gazdasági hatalmukat.

De nem így lett.

Putyin a második csecsen háborúval, az abban való kemény fellépéssel népszerűséget szerzett magának az orosz társadalom körében, majd a kőolaj világpiaci árának emelkedésével Oroszország egy hosszú évekig tartó konjunktúra időszakába lépett, ami megszilárdította az elnök pozícióját.

Ez lehetővé tette számára, hogy leszámoljon a Jelcin-korszakban meggazdagodott, az államot csapdába ejtő oligarchákkal, és egy olyan oligarchacsoportot hozzon létre, amely vagyonát egyedül neki köszönheti.

A leszámolás leglátványosabb lépése a Jukosz-ügy volt, melynek során Oroszország leggazdagabb emberét, a Jukosz olajvállalat tulajdonosát, Mihail Hodorkovszkijt perbe fogták, majd hosszú börtönbüntetésre ítélték, ahonnan csak 2013-ban szabadult. Belton részletesen leírja a Hodorkovszkijjal történő leszámolás lépéseit, amely után már egyetlen pénzember sem mert ujjat húzni Putyinnal. Az orosz elnök ezzel az üggyel biztosította be végleg hatalmát.

Hodorkovszkij – aki maga sem tisztességes módon szerezte első millióit – szabadpiaci kapitalizmust szeretett volna látni Oroszországban, nyugati mintájú vállalatot akart fölépíteni és az Egyesült Államokkal üzletelni. Ez azonban ellentmondott Putyin irányított kapitalizmusról szőtt álmainak, és mivel az oligarcha nem akart behódolni Putyinnak, vesznie kellett. A Nyugat, amely jó kapcsolatokat ápolt Hodorkovszkijjal, szemet hunyt a szovjet korszakra emlékeztető kirakatper fölött.

Belton többször hangsúlyozza, hogy

Putyin és emberei azért is építhették ki a maguk birodalmát, mert megtalálták a Nyugat gyenge pontját: azt, hogy a pénzért cserébe minden morális megfontolástól könnyen el tudnak vonatkoztatni.

Így épült föl elsősorban a Nyugatnak eladott kőolajból és földgázból származó bevételekre alapozva az a hálózat, melynek középpontjában Putyin ült, és amely Oroszország teljes politikai és gazdasági életét elfoglalta. A kijózanodást aztán a Krím megszállása és a donbaszi polgárháború kirobbanása hozta el, és végül – bár erről Belton könyve már nem szólhat, leszámítva egy rövid kiegészítést a kötet végén – az idén február 24-én megindult, Ukrajna elleni orosz invázió.

Catherine Belton jegyzetapparátussal együtt majdnem 600 oldal hosszú oknyomozó könyve egyedülállóan alapos és részletes bemutatása Vlagyimir Putyin felemelkedésének.

A könyv fő narratívája azonban vet föl kérdéseket, ugyanis a bizonyítékok azt kellően nem támasztják alá, hogy sok jelentős esemény, így például Putyin hatalomra kerülése mögött is a KGB mesterterve állt.

A történelem túl bonyolult ahhoz, hogy akár ilyen jól informált emberek is, mint a szovjet titkosszolgálat egykori ügynökei minden lépést el tudnának tervezni és végrehajtani. Az azonban, hogy az egykori KGB-ügynök, majd FSZB-vezér Putyin révén végső soron ők kerültek újra vezető pozíciókba Oroszországban, aligha vitatható.

Catherine Belton: Putyin emberei. Hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot. Ford.: Bujdosó István. Libri, 2022

Címlapkép: Contributor/Getty Images