Felvételek: komoly gondok vannak az orosz haderő moráljával és felszerelésével

Az ukrán védelmi minisztérium rakta fel a felvételt, amely az ukrán 10. hegyi rohamdandár támadását mutatja az orosz állások ellen. A kiépített orosz lövészárkokat az ukrán csapatok szinte a fegyverek eldördülése nélkül veszik be, miután az orosz egységek azonnal megadják magukat. Egyetlen egy óvóhelyért folyik csata, de az ukrán erők látható veszteségek nélkül hajtják végre a hadműveletet. Az összecsapás eredményeként legalább 10 orosz katona esik hadifogságba.

After the onslaught of the 10th Mountain Assault Brigade, russian invaders made the only correct decision - to surrender. That's how it should be. pic.twitter.com/7U76YsuXVD