Felvonultak a NATO-erők is a szerb konfliktusban

A Balkan Insight osztotta meg a fényképeket, később pedig geolokációval megerősítették, hogy a koszóvói szerb kisebbség két új barikádot emelt Észak-Koszovóban. Az egyik Mitrovica város északi részén készült, ahol a hidat egy tehergépjármű torlaszolja el. A képen látható, hogy a koszóvói NATO-erők (KFOR) lengyel felségjelzésű egységei is a helyszínen vannak, és megfigyelés alatt tartják az eseményeket.

1/2 | Here are two new that were erected this morning in Mitrovica North and Kershi i Dudes/Dudin Krs. BIRN/Shkodrane Dakaj #Kosovo