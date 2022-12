Itt az első fecske: egy orosz katona inkább a börtönt választotta, mint hogy Ukrajnában harcoljon

Ezzel ő lesz az első katona, akit a nemrég megszavazott új törvény alapján ítélnek el, amely akár börtönbüntetéssel is sújthatja azokat, akik megtagadják a katonai szolgálatot az ukrajnai háborúban.

A 27 éves Dmitrij Vasziletsz állítása szerint a februári invázió előtt azt mondták nekik, hogy hadgyakorlatra mennek, végül az ukrajnai fronton találta magát.

Kezdetben úgy gondolta, ugyanolyan békésen fog zajlani az egész, mint a Krím 2014-es, egy puskalövés nélkül történt elfoglalása, de aztán úgy érezte, mintha egy videójátékban vagy mozifilmben esett volna csapdába.

Miután öt hónapig teljesített szolgálatot Ukrajnában, 15 napos eltávozást kapott, de aztán megtagadta, hogy visszatérjen harcolni.

Állítása szerint embert nem ölt, és csatát sem látott.

Nincs értelme embereket ölni. Ez nem segít semmin, hanem csak a szenvedést és a pusztítást szaporítja, és tovább rontja a helyzetet. A haraggal magunkban kellene harcolnunk, nem pedig az ellenséggel

– nyilatkozta.

Hozzátette: biztos benne, hogy börtönben végzi, de ez is jobb, mint „elárulni magadat és emberségedet”.

Meet 27-year-old Senior Lieutenant Dmitry Vasilets, the first Russian officer charged with a felony for refusing to kill in Ukraine. My soul is in my own hands, he says, likely to spend years in prison. https://t.co/3frdneFznd