Ebbe a pávatáncba beleszédül a világ: ha meggyőzően járja, hatalmasat nyerhet a második legerősebb NATO-tag az Ukrajnában zajló háborúval

Törökország katonai értelemben jelenleg a NATO második legerősebb állama, a hidegháborúban a NATO-előretolt hadállása volt a Szovjetunióval szemben. Napjainkban Törökországot földrajzi elhelyezkedése, geopolitikai és geostratégiai jelentősége megkerülhetetlenné teszi a nemzetközi diplomáciában, legyen szó a Balkánról, Ukrajnáról vagy épp a Közel-Keletről. Törökország különleges helyzetét erősíti, hogy egyszerre ápol jó kapcsolatokat a Nyugattal és a Kelettel, közvetítőként pedig tovább nőtt a mozgástere az orosz-ukrán háború kirobbanása óta. Látni kell azonban azt is, hogy Ankara valóságos kötéltáncot jár a kényes egyensúly, a mindkét oldallal fennálló jó kapcsolata megtartása érdekében. Megvizsgáltuk, hogyan muzsikált idén a török hintapolitika.

Hogy kerül Törökország a NATO-ba?

Bár a második világháborúban Törökország mindvégig semleges maradt, a háborút követő hatalmi játszmákból így sem tudott kimaradni. Sztálin a világháború végeztével hamarosan bejelentkezett a török területekre is: a keleti Kars tartomány visszaadását követelte (1878-1917 között tartozott a cári birodalomhoz), illetve orosz támaszpont létesítését akarta elérni a Földközi- és Fekete-tengert összekötő szorosokban. Sztálin egy védelmi szerződést is felajánlott a török államnak.

Márpedig világos volt, Sztálin ultimátumával nem szállhat egyedül szembe Törökország: keletről a mai Grúzia és Örményország határa mentén mintegy 500 kilométernyi szakaszon közvetlenül határos volt a Szovjetunióval, a Fekete-tengeren pedig Szevasztopol kikötőjében állomásozó orosz flottával nézett farkasszemet. Ráadásul nyugaton határos volt a szovjet-csatlós állam Bulgáriával. 1973-tól aztán a muszlim köztársaság körülzáráshoz csatlakozott Szíria is, illetve Irak is egyre jobb viszonyt ápolt a Szovjetunióval. Ha Törökország nem akart olyan csatlósállammá válni, mint a kelet-európai kis országok, erős katonai szövetségesre volt szüksége. Így került képbe az Amerikai Egyesült Államok által vezetett Észak-atlanti Szerződés Szervezete, aminek 1952-ben vált teljes jogú tagjává.

Nem csak Törökország számára fontos a NATO védelme, hanem Törökország földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a köztársaság is fontos a NATO számára. Az Észak-Atlanti Szövetség számára ugyanis kiemelt prioritást jelentett, hogy megakadályozza az orosz fekete-tengeri flotta kijutását a Földközi-tengerre. Erre pedig csak Törökország képes, amely fennhatóságot gyakorol a Boszporusz és a Dardanellák fölött is.

A hidegháború alatt az ország a NATO előretolt hadállásaként működött, de a keleti blokk felbomlását követően kialakuló új konfliktusok a Kaukázusban, a Balkánon, a Közel-Keleten, most pedig Ukrajnában rámutattak arra, hogy a török NATO-tagság nem veszített a jelentőségéből. Ennek megfelelően pedig nagyobb mozgástérrel, közvetítő szereppel is rendelkezik a mostani konfliktusban is, szemben a többi tagállammal.

A nagyobb lehetőségek ellenére korlátot szab Ankarának, hogy a háborút megelőző években Oroszországgal és Ukrajnával is jó kapcsolatot alakított ki, mindkét ország szoros kereskedelmi partnere a muszlim köztársaságnak. Moszkvával leginkább védelmi és energetikai téren (atomerőmű-építés) folytatott széleskürű együttműködést, Kijevnek pedig fejlett katonai drónokat értékesített, és a fegyverek közös előállításáról is megállapodott vele. Törökország a világ harmadik legnagyobb búzaimportőre, földgázimportjának 45 százaléka pedig Oroszországtól származik. Ebben a helyzetben érthetővé válik az, miért vállal Recep Tayyip Erdogan aktív szerepet a harcoló felek közötti közvetítésben.

Erdogan török elnök a háború elején kihangsúlyozta Törökország álláspontját. Törökország háborúhoz való viszonyát azóta is ennek a mondatnak a mentén határozzák meg.

Nem hagyjuk magára sem Oroszországot, sem Ukrajnát, és nem engedünk többet Törökország nemzeti érdekeiből.

„Csata a szorosokért”

Törökország az 1936-ban kötött montreux-i egyezmény értelmében háború vagy háborús fenyegetés esetén lezárhatja a tengerszorosokat minden hadihajó előtt. Kijev a háború első napján kérte Ankarát, hogy akadályozza meg az orosz hadihajók áthaladását a két tengerszoroson, amit Törökország akkor megtagadott, végül február 28-án beleegyezett és lezárta a szoros használatát. Ettől kezdve csak azok a hadihajók haladhatnak át a szoroson, akik honállomásuk irányába tartanak.

A lezárás miatt Oroszország nem tud újabb hadihajókat küldeni a Fekete-tengerre. Ez különösen a fekete-tengeri orosz zászlóshajó, a Moszkva április közepi elvesztése után fájó pont Oroszország számára. Bár ezek a török lépések Ukrajnának kedveztek, azonban Törökország kényesen ügyel arra, hogy megfelelően lavírozzon Moszkva és Kijev között.

A Moszkva rakétás cirkáló 2012-ben. A hadihajó az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója volt, mígnem 2022. április 14-én egy ukrán rakétatalálat következtében elsüllyedt. A flotta veszteségeit a szorosok lezárása miatt nem tudja pótolni Oroszország. Forrás: Wikimedia Commons

Gazdasági mentőöv Moszkvának (és Ankarának)

Mi nem veszünk részt a szankciókban. Csak azokat alkalmazzuk, amelyeket az ENSZ fogadott el

– mondta Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter a Roman Abramovics orosz milliárdos Törökország partjainál horgonyzó jachtjainak ügyét firtató újságírói kérdésre, márciusban. Törökország azóta is tartja magát a kijelentéshez, és miközben az Európai Unió egyre több (főként energetikai) szankciót vet ki az agresszor államra, a muszlim köztársaság máig az egyetlen olyan NATO-tagállam, amely nem fogadott el szankciós megállapodást Oroszországgal szemben.

Ennek fő oka, hogy a 2021 decemberében kezdődött török valutaválság miatt már amúgy is feszült török gazdaság nagy mértékben függ az orosz energiától, kereskedelemtől és turizmustól. A háború február 24-i kezdete óta oroszok ezrei érkeztek Törökországba, akik a szankciók, illetve a sorozások közepette biztonságos menedékként tekintettek az országra. Ráadásul a hintapolitika fenntartása érdekében olykor Oroszország irányába is kedvezményeket kell felmutatni, az együttműködést pedig ott a legegyszerűbb fenntartani, ahol mindkét félnek előnye származik belőle.

Ennek megfelelően nem csak politikai üzenetekben, hanem új gazdasági együttműködések létrehozásában, a meglévők továbbfejlesztésében csúcsosodott ki a két állam, Oroszország és Törökország gazdasági egymásra találása. Törökország államfője ugyanis egyedülálló abban is, hogy a háború ideje alatt többször is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – többek között a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) konferenciájára is elutazott személyesen. Az oroszok és kínaiak által létrehozott szervezet eseményén nem kisebb kijelentés hagyta el Erdogan száját, minthogy Törökország külpolitikai célja, hogy a NATO után csatlakozzon a világ népességének több, mint felét összefogó gazdasági kormányközi együttműködéshez.

Erdogan az SCO-tagországok elnökeivel egy csoportképen, 2022 szeptemberében, a szamarkandi egyeztető találkozáson. Forrás: Sultan Dosaliev/Reuters.

A Törökország és Oroszország közötti kereskedelemben is látványos fellendülés tapasztalható, mivel a török vállalatok nincsenek eltiltva az orosz partnerekkel való kereskedéstől és elkezdték betölteni az űrt, amelyet az Oroszországot az év eleji ukrajnai invázió után elhagyó uniós vállalkozások hagytak.

Törökország fő finomítói, a Tupras és az azerbajdzsáni SOCAR Star finomítója idén jelentősen növelte az orosz Ural és a szibériai olaj felvásárlását, miközben csökkentette az északi-tengeri, iraki és nyugat-afrikai olaj vásárlását - derült ki a nyáron közzétett adatokból.

Ezen felül Törökország öt legnagyobb bankja, a Vakifbank, a Ziraat bank, az Iş bank, a Denizbank és a Halkbank is tagja volt a Mir fizetési rendszernek, amelyet az orosz központi bank a Visa és a Mastercard hazai alternatívájaként fejlesztett ki. Szeptember végén végül az összes török bank felfüggesztette a rendszer alkalmazását, ez volt máig az egyetlen olyan gazdasági intézkedés, amiben Törökország hajlandó volt együttműködni a nyugati korlátozásokkal.

Gabonaegyezmény

Ibrahim Kalin szóvivő a katari fővárosban, Dohában tartott nemzetközi fórumon feltette a kérdést:

ha mindenki felégeti a hidakat Oroszországgal, akkor a végén ki fog velük tárgyalni?

Kalin kihangsúlyozta, hogy az ukránokat minden lehetséges eszközzel támogatni kell, hogy meg tudják védeni magukat, de az oroszok érvelését is meg kell hallgatni, így vagy úgy, hogy sérelmeiket, ha nem is igazolni, de meg lehessen érteni. A Kalin által elmondottak illeszkednek Erdogan év elején mondott külpolitikai irányvonalához, márpedig a török közvetítés és az oroszokkal szembeni mérsékelt politika nélkül nem valószínű, hogy létrejöhetett volna az a megegyezés, amely megmentette a világot egy globális élelmiszerválságtól. Ráadásul, mint a világ harmadik legnagyobb importőre, a török gazdaság számára mintegy nemzeti érdeknek számított a háborúban álló felek megegyezése az ügyben.

A kiindulópontot az jelentette, hogy Erdogan, a többi nyugati országgal szemben kapcsolatban maradt az orosz vezetéssel. Május végén Putyin az ukrajnai helyzet megvitatása során kijelentette Erdogannak, hogy Oroszország kész Törökországgal együttműködve hozzájárulni a rakományok akadálytalan hajózásának biztosításához és az aknaveszély felszámolásához a Fekete- és az Azovi-tengeren. A Kreml szerint "ez vonatkozik az ukrán kikötőkből származó gabonaexportra is".

Ennek következtében végül július 22-én Ukrajna és Oroszország megállapodást írt alá a két ország fekete-tengeri gabonaexportjának újraindításáról. A megegyezés lehetővé tette, hogy Ukrajna, a világ ötödik legnagyobb búzaexportőre, valamint a kukorica és az árpa jelentős exportőre, közel öt hónap után először oldja fel több millió tonna gabona zárolását.

️Russia Signs Grain Export Deal With Turkey, UNExport of Ukrainian grain across Black Sea from Odessa, Chornomorsk, Yuzhny ports secured - agreement valid for 120 days, with extension possible pic.twitter.com/anp4MNfLDY — Ignorance, (the) July 22, 2022

Az isztambuli Dolmabahçe-palotában aláírt egyezmény rendelkezik a hajók biztonságos áthaladásáról a Fekete- és Márvány-tengeren. A megállapodás egy isztambuli ellenőrző központ létrehozását is előírta, amelyet az ENSZ, a török, az orosz és az ukrán hatóságok tisztviselői irányítanak, hogy koordinálják a folyamatot.

Hovatovább, később, amikor Moszkva többször is elégedetlenkedett a gabonaalku körülményeivel, Ankara mindannyiszor az agresszor állam oldalára helyezkedett. Putyin szeptember elején figyelmeztetett, hogy a globális élelmiszerválság megelőzése érdekében tető alá hozott egyezményt kihasználják a nyugati országok, és nem megfelelő helyre áramlik az ukrán gabona. Az orosz elnök hozzátette azt is, Moszkva nem elégedett a megállapodás feltételeivel, és hogy a Nyugat nem teljesíti kötelezettségeit. Moszkva kiemelten azt nehezményezte, hogy néhány logisztikai szankció nagyban gátolja a saját mezőgazdasági termék- és műtrágyaexportját. Egy nappal később pedig reagált is a vádakra a török elnök:

A gabona, amely ennek az egyezménynek a részeként elindul Ukrajnából, sajnos a gazdag országokba megy, nem pedig az eredetileg megjelölt szegény országokba. Mi is azt akarjuk, hogy a gabonaszállítmányok elinduljanak Oroszországból

- mondta Erdogan egy sajtótájékoztatón, igazat adva Putyinnak. Később hozzátette azt is, Törökország támogatni és segíteni fogja Oroszországot abban, hogy saját gabonáját exportálni tudja az afrikai kontinens irányába.

Amerikai légierő, orosz légvédelem

Törökország régóta igyekszik modernizálni légierejét, ennek keretében 2019-ben szerezte be az első Sz–400-as légvédelmi rendszerét Oroszországtól. Idén pedig, a 2017-ben megkötött szerződés értelmében további két eszközt kapott. Az oroszokkal való fegyverkereskedelem már korábban súlyos konfliktusokat eredményezett a NATO-államokkal.

Az Egyesült Államok többször is aggodalmát fejezte ki az ügylet miatt, mert attól tart, hogy Oroszország az átadott rendszereket az ötödik generációs F–35-ös vadászbombázókról való információgyűjtésre használhatja fel, a két fegyverrendszer integrálása során. Ezen gépek gyártási programjából Washington ki is zárta Ankarát, illetve a tranzakciók miatt szankciókkal sújtotta a török fegyverzetek beszerzését intéző SSB-t és Demirt is. Ez nem rettentette el Törökországot, augusztusban újabb beszerzési szerződést írtak alá Oroszországgal.

Törökország nem tett eleget a NATO azon kérésének sem, hogy a nemrégiben vásárolt Sz-400-as orosz légvédelmi rendszerekből szállítson Ukrajnának, amiért cserébe amerikai Patriot légvédelmi rendszereket kapna.

Elemzői vélemények szerint ezzel a döntéssel Ankara valójában ellensúlyozni kívánja Moszkva felé az Ukrajnának történő drónszállításokat, illetve megvédeni a jelenleg érvényben lévő szerződéseit az Orosz Föderációval.

Aduász a hintapolitika kezében: a NATO-bővítés

Az ukrajnai háború egyik legfontosabb hatásának tekinthetjük, hogy két északi, évszázadokig semleges politikát folytató állam is benyújtotta csatlakozási kérelmét a NATO-ba. Svédország és Finnország idén májusban nyújtott be hivatalos kérelmet, ehhez azonban mind a 30 jelenlegi tag egyhangú hozzájárulása szükséges. Magyarország eddig halogatta az erről szóló döntéshozatalt, Törökország pedig egyelőre ellenzi a két ország belépését, míg a többi jóváhagyást megszerezték már az északi országok.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter május 14-én elmondta, konkrétan mi a problémájuk a két ország NATO-csatlakozásával: szerinte Stockholm és Helsinki elfogadhatatlan és felháborító módon támogatja a Kurdisztáni Munkáspártot (PKK) és a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát.

Erdogan még durvább nyilatkozattal állt ki: azt mondta, Svédország a terrorszervezetek melegágya, továbbá sérelmezte, hogy Svédország és Finnország 2019-ben, amikor Törökország támadást indított a szíriai kurdok ellen, megtiltotta a Törökországba irányuló fegyverszállításokat.

Elemzők még azt is felvetik, hogy Ankara a svéd, finn NATO-csatlakozás támogatás feltételéül még akár azt is követelheti, hogy az EU növelje meg a 3,7 millió szíriai menekültet befogadó Törökország számára biztosított uniós pénzügyi támogatás összegét. A másik feltételezés szerint az Erdogan által belengetett vétó valójában részben arra is irányul, hogy Törökország engedményeket csikarjon ki az USA-tól az F-35-ös vadászrepülőgép-programmal kapcsolatban, vagy legalább modernebb F-16-osok vásárlásával korszerűsíthessék a meglévő vadászgépflottájukat.

Mindenesetre, a két ország NATO-csatlakozásnak kérdése óriási adu a török állam kezében, és biztosra vehető,

Törökország nem fog engedni semmilyen nyomásgyakorlásnak, és meg fogja kérni az árát az aláírásnak.

Abszolút pofon mindkét félnek: biztosítási botrány

Unal Baylan, a török tengerészeti hatóság főigazgatója által elrendelt, nyersolajat szállító tartályhajókra vonatkozó, biztosítási kötelezettséget előíró rendelet december elsején lépett életbe. Az új rendelet olyannyira megnehezítette az orosz tartályhajók áthaladását a Fekete-tengert a nemzetközi vizektől elválasztó Boszporusz tengerszoroson, hogy több napig hatalmas torlódás alakult ki a szoros bejáratánál.

Korábban a török közlekedési minisztérium körlevelet intézett a hajótársaságokhoz, hogy december 1-jétől Törökország a Boszporuszon és a Dardanellákon áthaladó tartályhajóktól megköveteli a megfelelő biztosítás igazolását. A kiadott irányelv szerint a szükséges P&I által kiállított védelmi és kártérítési biztosításról szóló igazolásra a török fennhatóság alatt álló tenger és partvidék környezeti védelme miatt van szükség.

Ha a hajók biztosítás nélkül hajóznak át a szoroson, jelentős károkat okozhatnak a vízi úton, és a hajóforgalom leállhat, ha egy biztosítással nem rendelkező hajó balesetet szenved

- áll a körlevélben.

A december 5-én bevezetett olajársapkát és uniós olajembargót követő szokatlanul nagy forgalom oka, hogy nyugat felé nem szállíthatnak az oroszok olajat a szankció élesedése után. Ezzel szinte az összes nyersanyagot Törökország, Kína és India veszi meg. Abba az irányba pedig a hajók mind a Boszporuszon mennének át.

Törökország azt akarja, hogy a biztosítók teljes és mindenre kiterjedő felelősségbiztosítást nyújtsanak minden szankcióval kapcsolatos dologra, de ezt a biztosítók nem akarják vállalni

– mondta Andy Lipow a Lipow Oil Associates elnöke.

Wally Adeyemo amerikai pénzügyminiszter-helyettes már az első napokban egy telefonbeszélgetés során jelezte Sedat Onal török külügyminiszter-helyettesnek, hogy az árplafon csak az orosz olajra vonatkozik, és nem teszi szükségessé a török felségvizeken áthaladó hajók további ellenőrzését.

Törökország ugyan később megegyezett a biztosítókkal, így ismételten akadálytalanul áramolhat a tranzit-forgalom a szorosokban, ennek ellenére felmerül a kérdés, miért pont most hajtotta végre az áthaladási engedélyeztetési reformot Törökország.

Valószínűleg nem lehet véletlen, hogy az intézkedés bevezetése majdnem egy időre esett a hónapok óta tárgyalt G7-es olajársapkával. Attól függetlenül, ha Törökország nem is akart üzenni a világnak, ennek ellenére megmutatta:

a szorosok felett gyakorolt fennhatósággal sokkal gyorsabban, sokkal nagyobb kárt tud okozni az egész világnak, mint amit a két fél gazdasági háborúja eddig elért.

Megbízható szövetséges-e Törökország?

Bár számtalanszor felmerült a kérdés, megbízható szövetséges-e a NATO számára Törökország, a tagságuk fontossága sohasem kérdőjeleződött meg igazán, főként az ország földrajzi elhelyezkedése, geopolitikai és geostratégiai jelentősége miatt. Törökország kontinensek, civilizációk és regionális biztonsági komplexumok metszéspontjában helyezkedik el, a NATO számára tehát egyszerre rendelkezik tranzit- és szigetelő állam jelleggel.

Bár a török állam szerepvállalása önérdekkövető az egész ukrán-orosz konfliktusban, mindkét irányban fennálló jó viszonya komoly előnyt jelent a két fél közötti közvetítésben. És bár Ankara mozgástere jóval nagyobb, mint más államoké, bizonyos határokat ő sem tud, vagy hajlandó átlépni: az ukrán területek annexióját elutasította, és többször is felszólította a feleket, tartózkodjanak a nukleáris fegyverek bevetésétől.

Címlapkép forrása: Getty Images