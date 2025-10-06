Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?

A Portfolio Business Podcastben a hazai kkv-k 2025-ös valóságáról beszélgettünk: hogyan nehezíti a mindennapokat a kiszámíthatatlan cashflow, a vevői késedelmes fizetések, a sűrűsödő adó- és adminisztratív határidők, valamint az árazási nyomás és a munkaerőköltségek. Sok vállalkozás nem forráshiány miatt hibázik, hanem idő- és információhiányból: a vezetők tűzoltanak, miközben a pénzügyi kép pillanatonként változik.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Egy másik jelentős kihívás az adatszigetek világa. A számlázás, banki tranzakciók, szerződések, CRM és a könyvelés sokszor külön rendszerekben élnek, emiatt a döntéshozó késve vagy hiányosan látja a valóságot. Tipikus helyzet: erős a forgalom, mégis likviditási szűk kereszt jön egy áfabevallási időszakban; vagy a kulcsvevő többször csúszik, és a késedelem dominószerűen dönti be a beszállítói kifizetéseket. A pénzforgalom tervezhetősége, a határidők követése és a vevői fegyelem megerősítése ezért került a kkv-k toplistájára.
Mit várnak mindezekre a bankoktól? Nem csak finanszírozást, hanem transzparenciát és operatív segítséget: előrejelzéseket a pénzmozgásokról, automatikus egyeztetéseket a számlák és utalások között, időben érkező riasztásokat a csúszásokra, és olyan digitális eszközöket, amelyek a meglévő banki és számlázási környezethez rugalmasan kapcsolódnak. Fontos szempont az egyszerű bevezetés, a bankfüggetlenség, az adatbiztonság és a felügyeleti megfelelés is.
Podcastünkben Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük: áttekintettük a magyar kkv-k legnagyobb banki kihívásait, mitől „jó ügyfél” egy vállalkozás, milyen gyakorlati válaszokat ad ma a bankszektor, és konkrét, mindennapi felhasználási eseteken keresztül mutattuk be, hogyan tehető kiszámíthatóbbá a pénzügyi működés. A beszélgetésben a BUPA legújabb fejlesztései kapcsán szó esett arról, hogy egy integrált, előrejelző logikájú pénzügyi eszköztár – legyen az banki vagy bankfüggetlen – miként tudja kezelni a fenti helyzeteket: több számla és bank egy képernyőn, NAV-adatok automatikus beolvasása, cashflow- és adópozíció-előrejelzés, valamint testre szabott javaslatok a kintlévőségek gyorsítására és a kifizetések időzítésére. És persze azt is megvizsgáltuk, hogyan marad mindez átlátható és ellenőrizhető, ahol a mesterséges intelligencia nem dönt az ügyfél helyett, csak támogatja.
A podcast és a cikk megjelenését az MBH Bank támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
