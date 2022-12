Egy dologban máris lepipálta II. Erzsébetet az új brit uralkodó

III. Károly brit király már első karácsonyi beszédével rekordot döntött, miután II. Erzsébet ünnepi beszédeit egyszer sem követték ennyien a 21. században. A BBC szerint az 1990-es évek óta tartó visszaesés után most több mint 10 millió brit követte az uralkodó karácsonyi üzenetét.

A BBC beszámolója szerint az új brit uralkodó, III. Károly első karácsonyi üzenetére 10,72 millió ember volt kíváncsi december 25-én, brit helyi idő szerint délután 3-kor. Még sosem közvetítette ennyi tévéadó az uralkodó ünnepi beszédét, amely most egyszerre volt látható a BBC One, az ITV1, az ITV3, a Sky News, a GB News és a BBC Two csatornáján.

II. Erzsébet utolsó karácsonyi üzenetét 8,96 millióan követték, és ünnepi beszédei az 1990-es évektől már érték el a 10 milliós nézettséget,

így évszázadunkat tekintve III. Károly már első karácsonyi üzenetével rekordot döntött.

III. Károly beszédét egyébként a windsori kastély Szent György-kápolnájában rögzítették, ott, ahol édesanyját, II. Erzsébet királynőt és édesapját, Fülöp edinburghi herceget végső nyugalomra helyezték.

Királyként elmondott első karácsonyi üzenetében néhány hónapja elhunyt édesanyja mellett azokról emlékezett meg, akik világszerte háborús konfliktusokkal, éhínséggel, természeti katasztrófákkal kénytelenek szembesülni.

