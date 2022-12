Mi folyik itt? Váratlan helyről kerültek fegyverek az ukrán haderőhöz

A közösségi oldalakra felkerült felvétel szerint a legújabb páncélozott katonai csapatszállító járművek már Ukrajnában járnak, vasúti szerelvényen szállítják őket. A járművek már az ukrán fegyveres erőkre jellemző pixeles álcázással kerültek leszállításra.

: A new infantry mobility vehicle for the Ukrainian army - at least a dozen / Panthera T6 armored vehicles were delivered to Ukraine.No one reported the transfer of such vehicles and considering their wide availability for purchase, their source is unknown. #Ukraine