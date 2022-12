Mire készülnek az oroszok? – Hatalmas védelmi rendszerekről készültek felvételek

A közösségi médiába felkerült felvételek alapján megállapítható, hogy az orosz haderők hatalmas, összefüggő védelmi rendszerek kiépítésébe kezdtek a Zaporizzsjai régió területén, a jelenlegi frontvonaltól pár kilométernyire. Az újonnan kialakított védelmet erődítmények, lövészárkok és tankakadályok alkotják és több, mint 100 kilométer hosszan húzódnak.

Oroszország hónapok óta készül egy déli irányú ukrán támadásra, és lövészárkokból, tankakadályokból, néhol pedig erődítményekből álló védelmi rendszert emeltek. December végére az egész régióban elkészülni látszik az összefüggő rendszer.

A védelmi vonal kezdőpontja a Zaporizzsjai régió nyugati részén, a Dnyeper mentén található Vaszilivka városa.

️Anti-tank ditches, trenches and fortified positions are being built up by the Russian forces in the Tokmak - Vasylivka area, occupied part of Oblast. #Zaporizhzhia — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) December 28, 2022

A védművek innen húzódnak Tokmak városa irányába, amely félúton található Zaporizzsja és Melitopol között. Tokmak városát jelenleg teljesen körbeveszik az orosz védelmi rendszerek.

Over the past few months, Russian forces have almost completely surrounded the occupied city of Tokmak, Ukraine with fortifications and trenches. pic.twitter.com/3u0wBPG4l0 — Brady (Africk) December 23, 2022

Tokmaktól a megerősített védelmi pozíciók közel 50 kilométeren át futnak, a kulcsfontosságú T0401-es út mentén Polohi irányába. Az alábbi műholdfelvétel a két várost összekötő autópálya mentén épített védművek egy részét mutatja.

Russian forces in Ukraine have constructed layers of fortifications between the occupied cities of Tokmak and Polohy.This satellite imagery shows some of the defenses constructed along the 50 kilometers of highway connecting the two cities. pic.twitter.com/eUfgGXiFM1 — Brady (Africk) December 28, 2022

A Polohitól délkeletre található Kamianka települést is új védelmi vonalakkal vették körbe. Kamianka kulcsfontosságú város, amely alig 30 kilométerre található a jelenlegi orosz-ukrán frontvonaltól. Ráadásul Kamianka összeköttetésben áll Mariupollal és Bergyanszkkal, az orosz utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú városokkal is.

Russian forces in Ukraine continue to fortify occupied cities located along supply routes. This month, Russian forces built fortifications around occupied Kamianka (Zaporizhzhia Oblast) which has connections to the front line as well as Mariupol and Berdyansk. pic.twitter.com/ryyodNvK7r — Brady (Africk) December 26, 2022

A hónapok alatt kialakított védelmi vonalak majdnem teljesen keresztül szelik a Zaporizzsjai régiót. Úgy tűnik, Oroszország számít arra, hogy Ukrajna ebbe az irányba fogja megindítani a következő támadását. Az ukrán támadás feltételezett irányaként azért Mariupol szolgál, ugyanis ezzel képesek lennének teljesen bekeríteni a Herszont és a Krímet védő orosz erőket. A krími híd ellen elkövetett robbantás következtében ugyanis ezekkel a régiókkal az Orosz Föderáció csak a Melitopolból kivezető szárazföldi utakkal tud kapcsolatban maradni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images