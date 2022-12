Putyin lemondta a tankgyárba tervezett látogatását, majd hirtelen meghalt az ott dolgozó volt orosz katonai parancsnok

A 69 éves Maszlov az Uralvagonzavod harckocsigyár nemzetközi értékesítési nagykövete volt. 2008-tól ő volt Oroszország vezető katonai képviselője a NATO-nál.

Former Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces Alexei Maslov diedHe was 69 years old. The death was reported by the Uralvagonzavod concern, where Maslov worked for the last few years as a special representative for military-technical cooperation. pic.twitter.com/HaQH85hJuM