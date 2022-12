Ukrán légvédelmi rakéta maradványai csapódtak Ukrajna szomszédjába

Az előzetes információk szerint a rakétát a breszti régió Ivanava körzetében, egy mezőn találták meg. Az első közzétett felvételek alapján egy Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer által indított rakéta maradványai csapódtak be a mezőbe. A földbe csapódott maradványok a légvédelmi rakéta egykori hajtóművének a darabjai. A becsapódásban senki sem sérült meg.

The propellant block of an air defense missile S-300 reportedly fell in Belarus just over the border with Ukraine. pic.twitter.com/3mCKhQTfKe