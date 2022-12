Hírhedt amerikai-brit dollármilliomosokat vettek őrizetbe Romániában

A román szervezett bűnözés ellenes ügyészség szerint a két férfi két másik román állampolgárral együtt 2021 elején szervezett bűnözői csoportot hozott létre, amely emberkereskedelemmel foglalkozott Románia, az Egyesült Államok és Nagy Britannia területén.

A csoport tagjai fiatal lányokat kényszerítettek, hogy szexuális tartalmú videókon szerepeljenek, amelyeket feltöltöttek az internetre, és ezáltal jelentős anyagi haszonra tettek szert a gyanúsítottak.

A hatóságok eddig hat áldozatot azonosítottak, akiket Bukarest mellett, Ilfov megyében tartottak fogva. A vádhatóság szerint az egyik gyanúsított meg is erőszakolta az egyik áldozatot.

A hírhedt Tate-testvérek édesapja amerikai, édesanyjuk brit. A testvérek küzdősportot űztek, kickboxversenyeken vettek részt, de főleg a közösségi médiában hívták fel magukra a figyelmet különböző videókkal, amelyekben rendszerint luxuskörnyezetben jelentek meg, drága autókat vezettek, és többször nőellenes tartalmakat osztottak meg, amiért ideiglenesen le is tiltották őket a közösségi médiában.

Őrizetbe vételükkor a rendőrök fegyvereket és nagyértékű ékszereket, valamint luxusgépkocsikat találtak a házuknál.

A napokban Andrew Tate egyébként nem mással, mint a híres környezetvédővel, Greta Thunberggel keveredett vitába a közösségi médiában,

amely során Thunberg egyik tweetje bekerült minden idők 25 legnépszerűbb bejegyzése közé.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg