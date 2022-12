Nő a feszültség a szomszédba csapódó ukrán rakéta miatt, Putyin a kínai elnökkel tárgyalt – Háborús híreink pénteken

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter december közepén jelentette be, hogy tárgyalások indulhatnak a katari földgáz jövőbeli vásárlásáról az MVM és a QatarEnergy között. Az alapján, hogy Kína mindössze évi 5,5 milliárd köbméter gáz beszerzéséről tudott megállapodni Katarral, Magyarország valószínűleg nem számíthat évi több milliárd köbmétert garantáló szerződésre. Ezzel együtt, ha megszületik az alku, az évtized közepétől fontos szerepet tölthet be a tervek szerint egyre kisebb gázigényű hazai ellátásban az esetleges ománi, algériai és türkmén forrásokkal együtt. Bár még nagyon sok a kérdőjel, mindez az egyéb piaci forrásokat is figyelembe véve akár azt is jelentheti, hogy a 2030-ra lényegében megszüntethető lenne Magyarország orosz gáztól való függése.