Sokasodnak a jelek: egyik legfontosabb fegyverét veszítheti el Oroszország

Nem ez az első alkalom, hogy az orosz hadsereg frissen gyártott H-101-es cirkálórakétákat alkalmaz az orosz fronton. Az elemzők korábban 16 lezuhant cirkálórakéta maradványait vettetették össze, és megállapították hogy a nyugati exportszankciók ellenére nem sorvadt el teljesen az orosz cirkálórakéták gyártása.

A tény, hogy az aktuális negyedévben gyártott rakétát is bevetettek az oroszok, olyan tendenciális változásokra utalhat, amelyek azt feltételezik,

a gyártás képtelen lépést tartani a hadsereg igényeivel, és előbb-utóbb kifogynak a vészesen apadó készletekből.

A most talált rakéta-maradvány ugyanis illeszkedik abba a sormintába, hogy az egymást követő támadások során növekvő arányban használt az orosz hadsereg frissen gyártott rakétákat. Októberben az oroszok a második negyedévben (április-június) gyártott H-101-est is használtak, most pedig a negyedik negyedévben (október-december) készültet. A rakéta legyártása és a kilövése közötti időintervallum legalább több hónappal csökkent az elmúlt időszakban. Ez pedig azt is jelentheti, hogy az orosz hadiipar képtelen lépést tartani a hadsereg igényeivel.

Ennek egyik oka az lehet, hogy az oroszok számára hónapról hónapra egyre nehezebb külföldi alkatrészeket beszerezni, különösen az USA-ból, amelyeket nagy arányban használnak a H-101-esük gyártása során. Bár Oroszország az inváziót megelőző időszakban igyekezett készleteket felhalmozni a gyártáshoz szükséges importcikkekből, nem számoltak azzal, hogy az orosz-ukrán háború ennyire hosszan elhúzódik, és ezek az alkatrészekből jelentős hiány alakulhatott ki év végére.

