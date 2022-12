Villámháborúra készültek, a túlélésért küzdenek – Az orosz hadigépezet legsúlyosabb kudarcai Ukrajnában

Több mint tíz hónapja zajlik az ukrajnai háború, pedig mára már nyilvánvalóvá vált az, hogy Oroszország egy gyors, mindent elsöprő győzelemre készült. Cikkünkben összeválogattuk nektek azt a tíz történetet, melyek Moszkva legarcpirítóbb katonai kudarcainak tekinthetők. Felrobbanó hidak, elsüllyedő hadihajók, gyengélkedő légvédelem, és néhány rossz helyen készített fénykép.

10. A közösségi média átka – Ártatlan fotónak indult, rakétacsapás lett belőle

A háború során koránt sem volt egyedi eset az, hogy az ukrán drónok, valamint rakétatüzérség a közösségi médiaoldalakra feltöltött fényképek alapján talált meg orosz célpontokat. Láthattunk példát arra, hogy egy orosz turista fotózkodott egy SZ-300-as légvédelmi rakétarendszerrel, de a legkellemetlenebb ilyen hiba minden kétséget kizáróan az volt, amikor egy orosz katonai blogger megosztott a Telegramon egy fotót, melyet a Wagner-csoport luhanszki bázisán készített. A felvétellel egyetlen probléma volt: tisztán látszott rajta az épület címét jelző tábla.

️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.Wagner group is a private pic.twitter.com/67SrVSfnyG — Anton (Gerashchenko) August 14, 2022

A várt hatás nem maradt el: néhány nappal a fotó készítése után HIMARS rakéták tették a földdel egyelővé az épületet, mindössze néhány nappal azt követően, hogy a zsoldoscsoport parancsnoka, Szergej Prigozsin a helyszínen járt.

Ukrajnát egy egész seregnyi olyan internetező segíti a tüzérségi célpontok megjelölésében, akik az interneten megjelenő felvételek alapján, geolokáció segítségével jelölik meg a célpontokat, ezen információkat pedig továbbítják az ukrán hadvezetésnek. Úgy tűnik, hogy Moszkva tanult az esetekből, mostanában ugyanis meglehetősen kevés katonák által a front mögött készült felvétel lát napvilágot.

9. Határon átsuhanó drónok és ukrán ügynökök

Kijev álláspontja szerint Ukrajna nem tart igényt olyan területekre, melyeket a nemzetközi közösség egyöntetűen orosz területekként ismer el. Ettől függetlenül minden háborúzó fél számára evidencia az, hogy a gerillatámadások, és légicsapások elhárítása érdekében megerősíti a határ- és légvédelmet.

Moszkva mind a két téren komoly arcvesztést szenvedett el az elmúlt hónapokban: elég csak a Putyin ideológusaként emlegetett Alexandr Dugin ellen elkövetett sikertelen merényletre gondolni, ahol az állítólagos ukrán ügynökök az Oroszországgal szoros szövetséget ápoló Fehéroroszországon egy ukrán rendszámú járművel átkocsikázva, több mint ezer kilométert megtéve hajtották végre a támadást, majd hagyták el az országot (már ha hihetünk a meglehetősen ködös orosz híreknek).

Stratégiai szempontból sokkal komolyabb probléma az, hogy az ukrán erők ha csak korlátozottan is, de lényegében a háború kezdete óta képesek csapásokat mérni az oroszországi és fehéroroszországi katonai bázisok, valamint üzemanyagtartályok ellen. Láthattunk már robbanásokat a Krím-félszigeten, fehéroroszországi légibázisokon, de az orosz határ mögött háromszáz kilométerrel is. Moszkva számára különösen kényelmetlen helyzetet jelent az, hogy az ukránok az utóbbi támadást valószínűleg egy felderítő drónból készített bombával hajtották végre, ugyanis az orosz hadvezetés gyakran szokott büszkélkedni új, SZ-400-as légvédelmi rendszerével, mely állításuk szerint lényegében bármilyen, nem hiperszonikus rakétát képes elfogni.

8. Oda Herszon...

Az orosz csapatok Herszon megye nyugati területeiről való novemberi kivonulása alapvetően távolról sem volt rossz döntés: a Dnyeper folyó nyugati partján elterülő állások jelentősen nehezebben védhetőek, mint a folyó mentén kialakított védvonalak, maga a visszavonulás pedig a harkivi meneküléshez képest kifejezetten rendezetten került lebonyolításra, két okból azonban mégis súlyos kudarcnak tekinthető a területek feladása.

Egyfelől, a jelentősebb ukrán települések közül Herszon volt az, amely a legkönnyebben az oroszok kezére került: a Krímből betörő orosz csapatok lendületét az ukrán védők nem tudták megtörni, így bő egy héttel az orosz invázió megindulása után a város elesett.

Másfelől, Herszon elhelyezkedése miatt stratégiai fontosságú település mind az oroszok, mind az ukránok számára: Moszkva innen indíthatott volna támadást a szomszédos megye központja, Mikolajiv, onnan pedig Odessza ellen, a város feladása pedig a komoly veszteségek mellett lényegében ellehetetleníti egy újabb, nyugati irányú offenzíva megindítását a déli frontszakaszon.

Mindemellett külön kellemetlen Moszkva számára a város feladása azért is, mert azt elméletileg népszavazás útján még szeptember végén annektálta.

7. Három nap alatt Kijevig – A villámháború kudarca

Moszkva eredeti terve, mely szerint az Ukrajnába három irányból betörő csapatok kevés ellenállás mellett mindössze néhány nap alatt elfoglalják a fővárost, és lezárják a háborút első ránézésre nem tűnt rossz ötletnek, az orosz hadvezetés azonban nem számolt azzal, hogy az ukrán védők lényegében minden kilométerért keményen küzdeni fognak.

Az orosz csapatok egyszerűen nem voltak felkészítve arra, hogy a Kijevig vezető úton olyan ellenállásba ütközzenek, amilyet az ellenség tanúsított. A hosztomeli repülőtér ellen indított deszantakcióban felőrlődött a tapasztalt orosz ejtőernyősök döntő többsége, a rosszul karbantartott járművek pedig egymás után robbantak le a főváros felé tartva.

A fentiek mellett jól mutatja az oroszok kapkodását az, hogy az előretörő csapatokat nem követték olyan kulcsfontosságú egységek, amelyek a katonák megfelelő ellátásáért, a járművek karbantartásáért, vagy a légvédelemért feleltek.

Apropó légvédelem…

6. Hova lett a légvédelem? – A Bayraktar drónok diadalmenete

Az offenzív hadviselés egyik alaptétele az, hogy a támadó csapatokkal lényegében egyszerre halad előre az úgynevezett csapatlégvédelem: olyan, aránylag gyorsan mozgó légvédelmi eszközök, melyek oltalmat adhatnak a védekező ellenfél légierejével szemben. Az oroszok ezt a lépést kifelejtették a támadás tervezése közben, és súlyos árat fizettek érte.

: Constantly on the prowl, the Ukrainian Bayraktar TB2 UCAV continues to destroy targets in the South - a Russian BMD-2 airborne infantry fighting vehicle was destroyed during the ongoing offensive in Oblast by a high-precision munition. #Ukraine — (Ukraine) September 4, 2022

A török gyártmányú TB-2 Bayraktar drónok a nyugaton elterjed pilóta nélküli repülőgépekhez mérten nem csodafegyverek, éppen ellenkezőleg: a Baykar cég azzal a céllal alkotta meg a fegyvereket, hogy minden „luxus” technológiát kihagyjanak belőle, így olcsón és rendkívül nagy számban lehet őket gyártani.

Az, hogy az ukrán szolgálatban álló Bayraktarok ilyen brutális veszteségeket tudtak okozni az orosz járműparknak első sorban éppen az említett csapatlégvédelem hiányának köszönhető.

A front megmerevedésével, valamint a légvédelem megérkezésével a török drónok lényegében eltűntek Ukrajna egéről.

5. Rozsdás Kalasnyikov és melegítőnadrág – A felszerelés hiányosságai

A szovjet haditechnika egyik fontos ismérve az, hogy rossz körülmények között, aránylag kevés karbantartás mellett is működőképes marad, gyakori tévhit azonban az, hogy ezek az eszközök teljességgel elnyűhetetlenek és semennyi odafigyelést sem igényelnek. Ezzel a ténnyel a világ akkor szembesülhetett, amikor megjelentek az első felvételek az Ukrajnában egymás után lerobbanó orosz harckocsikról és egyéb páncélozott járművekről. Nehéz megállapítani azt, hogy az orosz hadvezetés mennyire volt tisztában a haditechnika áldatlan állapotával, az mindenesetre biztos, hogy az orosz veszteségek jelentős százalékát nem az ukrán csapatok, hanem a rosszul karbantartott technika okozta.

A részleges mozgósítással egy időben újabb pofont kapott az orosz ellátórendszer: egymás után érkeztek a felvételek az újoncoknak adott, szinte használhatatlan állapotban lévő Kalasnyikov gépkarabélyokról sőt, a luhanszki és donyecki katonáknak kiosztott második világháborús puskákról is.

A felszerelés hiányosságai nem csak a fegyverzetet érintették: felvételek bizonyítják azt, hogy a katonák olyan sisakokat, és ballisztikus mellényeket kaptak, amelyek a modern fegyverek ellen lényegében semmilyen védelmet nem nyújtanak, de széles körben ismert az a videó is, melyen az egyik kiképzőtiszt azt kéri az újoncoktól, hogy otthonról hozzanak egészségügyi felszerelést, mivel a hadvezetés hiányt szenved az egészségügyi csomagokban is. Mindemellett láthattunk olyan képeket is, melyeken az orosz katonák melegítőruhát húztak egyenruhájuk alá, mivel normális téli felszerelést sem kaptak.

4. Putyin szeme fénye a tengerbe hull – Támadás a kercsi híd ellen

Moszkva már a háború elején kijelentette, hogy a Kercsi-szoroson átívelő, Oroszországot a megszállt Krím-félszigettel összekötő híd elleni támadás beláthatatlan következményeket vonhat maga után. Mindettől függetlenül október 8-án éjszaka hatalmas robbanás rázta meg a stratégiai fontosságú építményt. A robbanás következtében a négy sávos autóút fele beleszakadt a tengerbe, és súlyosan megrongálódott a párhuzamosan futó vasúti híd is.

A híd ellen intézett támadás két szempontból is rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta az orosz hadvezetést: az építmény egyfelől rendkívül fontos stratégiai útvonal, melyen keresztül a Krímbe, onnan pedig Herszon és Zaporizzsja megyékbe szállítottak ellátmányt, másfelől mint az orosz annexió jelképe, kiemelt védelmet élvezett a háború kezdete óta.

Az, amilyen módon az orosz források szerint a támadást végrehajtották az ukrán csapatok csak még kellemetlenebbé teszi a helyzetet: a Kreml álláspontja szerint az ukránok egy kereskedőhajó segítségével az egyébként oroszok által ellenőrzött Fekete-Tengeren át Grúziába szállítottak robbanóanyagot, melyet ott teherautóra raktak, az említett teherautó pedig gond nélkül átjutott az orosz-grúz határon, majd a híd orosz oldalán található ellenőrzőponton, mindezt úgy, hogy Moszkva állítja: az ellenőrzőponton észlelték, hogy furcsa rakományt szállít a jármű.

3. A Moszkva cirkáló elsüllyesztése

Egy hadihajó elsüllyedése mindig fájó veszteség a hadiflotta számára, különösen akkor, ha az érintett hajó a flotta egyik legütőképesebb fegyvere. Ilyen veszteséget szenvedett el Oroszország fekete-tengeri flottája akkor, amikor április 14-én a kötelék zászlóshajója, a legendás Moszkva rakétacirkáló hullámsírba merült. Tekintettel arra, hogy az ukrán haditengerészet a háború első napjaiban lényegében megsemmisült, a Moszkvára hárult az a feladat, hogy az immáron lényegében teljesen az ellenőrzésük alatt álló ukrajnai felségvizeket biztosítsa.

Az, hogy pontosan mi okozta a cirkáló vesztét, a mai napig nem tisztázott. Az orosz álláspont szerint a Moszkva lőszerkészlete egy baleset következtében felrobbant, a hajó pedig később egy viharban süllyedt el. Ezzel szemben Kijev állítja, hogy egy Neptun hajóelhárító rakétával találták el a zászlóshajót.

According to an eyebrow-raising new story in 'Ukrainska Pravda,' the Neptune batterya quad missile launcher and its associated radarfound and hit 'Moskva' mostly on its own. The assistance the battery did receive ... came from nature. @forbes — David (Axe) December 14, 2022

Függetlenül attól, hogy melyik álláspontnak hiszünk, az orosz haditengerészet számára brutális veszteség volt a hajó elsüllyedése. A második világháború óta a Moszkva volt a legnagyobb vízkiszorítású hadihajó, amit az orosz flotta elveszített. Amennyiben valóban egy baleset okozta a monstrum elsüllyedését, úgy komolyan megkérdőjelezhető a matrózok felkészültsége, amennyiben pedig egy rakétatalálat volt a felelős, úgy a cirkáló rakétavédelmi rendszerét illeti komoly kritika, hiszen a Moszkvának elméletben képesnek kellett volna lennie egyszerre két, különböző irányból érkező Neptun rakéta elhárítására.

2. 700 ezer menekült, 300 ezer sorkatona – A részleges mozgósítás kudarca

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Oroszország nem mozgósított elég katonát ahhoz, hogy a kijelölt katonai célokat, azaz Ukrajna lényegében teljes megszállását el tudja érni. Várható volt az, hogy a Kreml előbb-utóbb újabb katonák besorozása mellett fog dönteni, az azonban, ahogy a szeptember 21-i bejelentés után lezajlott az említett mozgósítás, több szempontból is katasztrofális:

Moszkva előzetes tervei szerint 300 ezer katonát kellett volna mozgósítani. A Kreml álláspontja szerint ezt a célt el is érték, a legtöbb nyugati elemző azonban szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a kijelölt létszámot valóban sikerült-e elérni.

Mindeközben a becslések szerint nagyjából 700 ezer orosz állampolgár menekült külföldre.

Tüntetések robbantak ki Moszkvában, és a híresen problémás Dagesztánban, több orosz sorozóirodát felgyújtottak, egy sorozótisztre pedig fényes nappal lőttek rá.

A besorozott katonák egymás után osztották meg a videókat arról, hogy kritikán aluli felszerelést kaptak, sokan panaszkodtak a laktanyákon belül uralkodó áldatlan állapotokról, az újoncok elleni erőszakról.

Bár hivatalosan csak a korábban katonai szolgálatot teljesítő tartalékosok voltak érintettek a mozgósításban, a gyakorlatban többször előfordult, hogy egyetemi tantermekből, vagy az utcáról fogdosták össze a katonákat.

Mindemellett több beszámoló is megjelent arról, hogy a frissen besorozott, katonai tapasztalattal nem rendelkező katonákat minimális kiképzés után azonnal a frontra vezényelték.

1. Összeomlás Harkiv-megyében – Az ukrán ellentámadás északon

Ukrajna már nyáron bejelentette azt, hogy hamarosan mindent elsöprő offenzívát fog indítani, melynek célja Herszon megye felszabadítása lesz. Az előzetes jelek szerint az oroszok komolyan is vették a fenyegetést, ugyanis megkezdték megerősíteni az érintett frontszakaszt. Szeptember elején valóban meg is indult a sokat emlegetett támadás, igaz, Herszon környékét még csak nem is érintette.

Nem túlzás kijelenteni azt, hogy az orosz csapatokat a Harkiv megyéből elinduló ellentámadás teljesen váratlanul érte. Az ukrán csapatok bő egy hónap alatt mintegy 12 ezer négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza, teljesen fölszabadították Harkiv megyét, és több ponton betörtek Luhanszkba is.

Az orosz csapatok meg sem várták a visszavonulási parancsot: az offenzíva első napjai óta szivárogtak a felvételek a tömegesen hátrahagyott hadianyagról, valamint a személyautókon menekülő orosz katonákról.

A komoly veszteségek mellett a hirtelen ukrán előretörés megmutatta azt is, hogy az orosz csapatok a megszállás megközelítőleg öt hónapja alatt lényegében képtelenek voltak érdemi mélységi védelmet kiépíteni a térségben. Azt követően, hogy az ukrán erők egy mozdulattal több ponton áttörték a frontvonalat, már csak a menekülő orosz csapatok akadályozták az előrehaladásukat, amely ezt követően az Oszkil folyóig komolyabb fennakadások nélkül kitartott.

Címlapkép: kilőtt orosz harckocsi Krupjanszk közelében. Forrás: Chris McGrath/Getty Images