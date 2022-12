Ebben nem lesz köszönet: pokolian nehéz év vár a járműiparra 2023-ban

Az S&P Global Mobility szakértői óvatos várakozást fogalmaztak meg a globális járműeladással (amikor járművekről írunk minden esetben a személyautókra és a kishazongépjárművekre együttesen gondolunk) és gyártással kapcsolatban 2023-ra vonatkozóan.

Ezt elsősorban a romló gazdasági kilátásokkal, a csökkenő kereslettel, a dráguló finanszírozással, az ellátási láncok problémáival, az új autók magasabb áraival, valamint az energia árának kiszámíthatatlan alakulásával és az energiaellátással kapcsolatos kockázatokkal magyarázzák. Külön kiemelik, hogy az elmúlt két évben felhalmozódott kereslet a járművek iránt továbbra is fennáll, viszont annak rendezett kielégítését több tényező is veszélyezteti: a félvezetők globális kínálata egyenlőtlenül alakulhat, Európa ipari termelését az energiaválság hozhatja nehéz helyzetbe és a logisztikában is előfordulhatnak fennakadások.

2023 várhatóan az óvatos fellendülés éve lesz, mivel a világ három komor évfordulóhoz közeledik. Három év koronavírusjárvány, két év chiphiány és egy év orosz-ukrán háború érezteti hatásait

– jelentette ki Colin Couchman. Az S&P Global Mobility globális jármű-előrejelzésért felelős ügyvezető igazgatója hozzátette, az új évhez közeledve az is elgondolkodtató, hogy a kínai vezetés rohamléptekben adta fel zéró Covid-politikáját. Ugyan nincs kimondva, de itt vélhetően a szakértő arra gondolt, hogy a járványhullám berobbanása további kockázatot jelenthet a globális járműiparra nézve jövőre.

A szakértők várakozása szerint idén 79,2 millió járművet értékesíthetnek globálisan, amely mintegy 1,3 százalékos visszaesést jelentene a kihívásokkal teli 2021-es évhez képest.

2023-ban viszont már 83,6 millió új járművet értékesíthetnek a világban, amely mintegy 5,6 százalékos növekedést jelentene az idei évhez viszonyítva.

Az S&P Global Mobility anyagában külön kitér arra, hogy az akkumulátorral szerelt elektromos járművek rendkívül népszerűek lehetnek 2023-ban is, globálisan több mint 10 milliót értékesíthetnek belőlük, amely a teljes piac közel 13 százalékát jelentené. A szakértők kiemelik, hogy Kína NEV-politikája, az Európai Unio „Fit for 55” klímacsomagja és a Biden-kormányzat IRA törvénye egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az elektormobilitás szilárdan beépült a döntéshozók elképzeléseibe a közlekedés zöldebb jövőjére vonatkozóan. Felhívják ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy az elektromos autók áremelkedésére számítanak, amely visszafoghatja a keresletet rövid- és középtávon egyaránt.

Nőhetnek a járműeladások a világ legnagyobb piacain

Az európai autóipar teljesítményére az ellátási láncok problémái, a gazdaság megtorpanása, az energiaellátással kapcsolatos kockázatok, a magasabb nyersanyag- és alkatrészárak és a szélesebb körű biztonsági aggodalmak lehetnek kedvezőtlen hatással. 2022-ben a nyugat- és közép-európai járműeladások 12,9 millió darabot érhetnek el, amely mintegy 6,7 százalékos csökkenést jelentene 2021-hez képest. A szakértők kiemelik, a vásárlói megrendelések teljesítése továbbra is nehézségekbe ütközhet a hosszú várólisták, a megnyúlt átfutási idők és a logisztikai kihívások miatt.

2023-ra a kínálat szűkössége helyett a kereslet csökkenése válhat általánossá. Az S&P Global Mobility előrejelzésében rámutat arra is, hogy Nyugat-Európát enyhe recesszió fenyegeti, ugyanakkor

a nyugat- és közép-európai járműeladások száma 13,9 millióra nőhet jövőre, amely mintegy 7,6 százalékos emelkedést jelentene 2022-höz képest.

Az Egyesült Államokban a járműeladások 2023-ban várhatóan elérik a 14,8 millió darabot, amely 7 százalékos növekedést jelentene az idei évre prognosztizált 13,8 millió darabhoz képest. Az amerikai autópiac olyan kihívásokkal küzd, mint az ellátási láncok problémái, a logisztikai nehézségek, az infláció és a gazdaság teljesítményével kapcsolatos aggodalmak. A szakértők kiemelik, a recessziós félelmek óvatos visszarendeződést eredményeznek, a járvány előtti eladási szintek elérése pedig nehéznek tűnik.

A teljes észak-amerikai piactól, amely tartalmazza Kanadát is, szintén óvatos növekedést várnak, 2023-ban 17,4 millió új járművet értékesíthetnek a régióban, amely mintegy 7 százalékos bővülést jelentene 2022-höz képest.

A szakértők szerint a kínai NEV (New Energy Vehicle) járművek, vagyis a részben (plug-in hibridek) vagy teljesen elektromos meghajtású járművek vásárláshoz nyújtott ösztönzők kiterjesztése, valamint a helyi járműgyártás fellendülése támogatni fogja az eladásokat jövőre.

Ennek köszönhetően 25,9 millió új járművet értékesíthetnek a világ legnagyobb autópiacán 2023-ban, amely 4,5 százalékos növekedést jelentene az idei évre várt eladásokhoz képest.

Hozzáteszik ugyanakkor azt is, hogy a kínai járműpiac jelentős bizonytalansággal néz szembe, mivel a szigorú koronavírus-szabályok enyhítését követően megugorhat az új fertőzöttek száma az országban.

Felpöröghet a járműgyártás a világban

Az S&P Global Mobility szakértői szerint idén mintegy 81,8 millió jármű készülhet a világban, amely mintegy 6 százalékos növekedést jelentene 2021-hez képest. Hozzáteszik, erre a növekedésre egy olyan év után kerülhet sor, amelyet az ellátási láncok problémái, a szigorú zéró Covid-politika miatti kínai leállások és a február óta zajló orosz-ukrán háború kedvezőtlen hatásai határoztak meg.

A globális termelés felfutása jövőre is folytatódhat, 2023-ban közel 85 millió járművet gyárthatnak, amely mintegy 4 százalékos növekedést jelentene a 2022-es várakozáshoz képest.

A szakértők kiemelik, míg 2022 elején arra számítottak, hogy 2023-ban már a koronavírusjárvány előtti szintekhez térhet vissza a világ járműgyártása, most erre legkorábban 2025-ben kerülhet sor.

A világ meghatározó járműgyártó régióiban egyaránt a termelés növekedése várható jövőre. Kínában 26,4 millió járművet állíthatnak elő, amely szerény mértékű, 1,1 százalékos növekedést jelentene a 2022-es várakozáshoz képest. Európában 16,6 millió jármű készülhet jövőre, amely több mint 6 százalékos növekedést jelentene az idei várakozásokhoz képest. Észak-Amerikában szintén közel 6 százalékkal nőhet a járműgyártás jövőre 2022-höz képest, amely mintegy 15,1 millió előállított járművet eredményezne.

