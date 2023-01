Fotók: itt az ukránok legújabb „Sahed-gyilkos” megoldása

Az ukrán fegyveres erők rendszeresen állnak elő újabb és újabb megoldásokkal az iráni gyártmányú Sahed-drónok lelövésére – elsősorban azért kell néha kifejezetten „sufnituning” megoldásokat készíteniük, mert a nyugati országok által biztosított légvédelmi rendszerek sokszor rendkívül drágák és aránylag kevés van belőlük.

A legbizarrabb megoldás eddig talán egy civil quadcopter felszerelése volt egy távirányított géppuskával, amit feltalálója elnevezett a „Sahed-gyilkosnak." A közösségi médiában ironizáló, trollkodó kommentelők hatására (akiknek többnyire azért igaza volt abban, hogy egy civil drónnal elég nehéz lenne elfogni egy nagy sebességgel haladó katonai kamikaze-drónt), inkább törölte a posztját és elvetette találmányát.

Most egy hagyományosabb megoldás született, ezúttal egy pickup-párost szereltek fel az ukránok az újabb „Sahed-gyilkos” platformmal. Az egyik pickup egy hatalmas keresőlámpát kapott, a másik egy 12,7 milliméteres DSK nehézgéppuskát.

Ukrainian forces hunting for Iranian-made Shahed-136 kamikaze UAVs from a pickup truck with a DShK machine gun and a seperate car with a searchlight. pic.twitter.com/sxqBOuzzCk