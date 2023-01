Lecsapott az ukrán HIMARS-rendszer: fontos orosz katonai épület robbant fel

A Reuters arról ír, hogy a rakétacsapás az újévi ünneplés közben történt, összesen mintegy 25 HIMARS-rendszer által indított rakéta csapott be Makiivkában, egyebek mellett egy katonákat elszállásoló épületbe is.

Ukrán források szerint az épület egy iskola volt, melyet az orosz haderő kiürített, majd (mozgósított) katonák elszállásolására kezdett használni. Az ukránok szerint 100-600 halottja van a támadásnak, az épület pedig teljesen megsemmisült.

Az épület megsemmisülésének ténye felvétellel igazolható, a veszteségek számát azonban sem független, sem orosz források nem erősítették meg. Az ukránok szerint az épület azért robbant fel, mert a HIMARS-rendszer a pincében tárolt lőszerkészletet találta telibe - ezt szintén nem lehet megerősíteni.

Ukraine used HIMARS to strike a school building housing hundreds of a Russian soldiers in Makiivka today.The building is gone and hundreds of Russian soldiers are presumed dead. pic.twitter.com/5Tpt4J4gwb