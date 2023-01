Nem mindennapi felvételek: durva ütközetben győzhettek az ukránok Novoszelivszkénél, de van egy gyanús csavar a történetben

Úgy tűnik, Novoszelivszke település immáron negyedszerre cserélhet gazdát, miután egyes beszámolók szerint december utolsó napjával az orosz csapatok feladták a falu védelmét. A nyári, luhanszki offenzíva során került sor először a település elfoglalására, az ősszel azonban visszavette az ukrán haderő. A harkivi és luhanszki régió határán fekvő falut december elején újból elfoglalták az oroszok, majd ezt követően közel egy hónapon keresztül vívtak elkeseredett csatát érte.

Három nappal ezelőtt, az ukrán Azov zászlóalj veteránjaiból létrehozott Kraken önkéntes egység osztott meg olyan felvételeket, amelyen saját bevallásuk szerint Novoszelivszke visszafoglalása látható. Az ukrán állításokat megerősíteni látszanak azok az oroszok által feltöltött felvételek, amelyeken a falut védő orosz egységek rendezett, de gyalogosan végrehajtott visszavonulása látható.

A visszavonuláshoz mellékelt orosz beszámoló szerint több, mint egy hónapon keresztül tartották a faluban a pozícióikat, az ukrán egységek pontos és könyörtelen tüzével szemben. A Telegram-csatornákra felkerült harctéri jelentés szerint az egység éjt-nappallá téve verte vissza az ukrán támadásokat, komoly veszteségeket okozva ellenfelüknek. Az orosz jelentés hozzáteszi, nem evakuálták a falut, és a „Troj” alakulatait friss, kipihent orosz erők váltották fel.

Az ukrán közösségi oldalak és támogatóik egy, állítólag a falu visszafoglalásáról szóló videót is keringetnek az interneten, ami egy nappal az orosz visszavonulásról szóló hírek előtt került publikálásra. A közzétett felvétel hitelességét érdemes fenntartásokkal kezelni, ugyanis a videó elemzése alapján nem állapítható meg biztosan, hogy a felvételek most készültek, hiszen a táj igencsak ősziesnek tűnik. Elképzelhető, hogy egy korábban készült videót vettek elő újra, a falu visszafoglalását ráadásul az ukrán védelmi minisztérium sem erősítette meg. A 12 perces videó egy részlete itt látható:

It is reported that the village of Novoselivske, region has been liberated. There is no official confirmation of the General Staff of the Armed Forces so far. #Luhansk