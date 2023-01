Ritka felvétel: jól hasznosítják az ukránok a tálibok elől megmentett helikoptereket

A 2021-es tálib hatalomátvétel elől számos katonai alakulat helikoptereken menekült el más országokba, így több szovjet gyártmányú Mi-17-es (és több amerikai Black Hawk) közepes többcélú katonai helikoptert sikerült kimenteni Afganisztánból.

Az Egyesült Államok még 2022 februárjában, közvetlenül az orosz invázió kezdete előtt úgy döntött, Ukrajnának adják azokat a Mi-17-eseket (a Black Hawkokat érdekes módon nem), melyet a tálibok elől kimentettek kezelőik. Az első helikopterek valamikor késő nyáron, kora ősszel érkeztek meg Ukrajnába.

Viszonylag kevés felvételt lehetett látni eddig az ukránok ex-afgán Mi-17-eseiről, most nemrég egy ukrán pilóta jóvoltából felkerült egy ilyen videó a közösségi médiába. A videón jól látható, hogy a helikopter még mindig az ANA álcamintáját használja, csupán az afgán felségjelt festették át az ukrán légerő jelképére.

Az afgánoknak adott Mi-17-esek egy részét amúgy anno Oroszországtól vásárolta az Egyesült Államok.

